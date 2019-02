Von Heide Seele

Der Titel der jüngsten Ausstellung bei Marianne Heller lautet etwas kess "Honeymoon". Dabei präsentieren die drei Künstler, die "new dimensions in jewellery" erschließen, keine innovativen Beiträge zum Thema Flitterwochen, Hochzeitreisen oder Liebeslust, sondern liefern solides Handwerk - aber dies mit neuen, auch kessen Visionen und vor allem internationalem Flair.

Es ist nicht verkehrt, die Avantgardisten des Autorenschmucks als Ironiker zu bezeichnen. Sie wurden mehrfach prämiiert, und die Zauberkraft, mit der es ihnen gelingt, einen Raum zu verwandeln, kann man nun in Heidelberg erfahren. Ein Schweizer, ein Japaner und eine Australierin präsentieren einige ihrer erlesenen Stücke. Sie werden wie Appetithappen auf einem Tisch geschickt und mit Geschmack arrangiert.

Die Einfälle des Trios sind originell, und man sollte ihre Arbeiten entsprechend eingehend besichtigen. Die 1966 geborene Australierin Helen Britton, an den Kunsthochschulen ihrer Heimat sowie in München, Amsterdam und in den USA ausgebildet, ironisiert in ihren Kleinodien, die sich durch einen deutlich collageartigen Charakter auszeichnen, die herkömmlichen, mit Schmuck assoziierbaren Vorstellungen des Edlen, indem sie Materialien verschiedener Wertigkeit und Herkunft einsetzt. Neben dem von ihr geliebten Silber und kanadischen Diamanten auch Bergkristall. Die Colliers und Ringe, letztere oft von massiver Art, adelt sie mit einer erstaunlichen Virtuosität zu Kunstwerken, denn man kann sie sich nicht nur an Hals oder Finger vorstellen, sondern auch als Solitär vereinzelt und funktionslos ansehen. Helen Brittons minutiös gestaltete "Konglomerate" und "Feuerwerke" lassen sich auch als autonome kleine Kunstwerke einstufen.

Der Japaner Yutaka Minegishi, der für seine Arbeiten unlängst mit dem Bayerischen Staatspreis geehrt wurde, fertigt Ringe aus Ebenholz und Achat und Uhrengewichte aus Titan. Auch er vermeidet in seiner Kunst ausgetretenen Pfade, denn die sanften Formen, für die er auch Holz und Mammut-Elfenbein einsetzt, sind charakteristisch für ihn.

1973 wurde er geboren und an den Fachschulen von Tokio, Pforzheim und zum Schluss auch an der Akademie der Künste in München ausgebildet. Für seinen Heidelberger Auftritt brachte er wieder die charakteristischen Kästen als Behälter seiner Objekte mit, die eigentlich in Familienbesitz sind. Dritter im Bunde ist der 1968 in Basel geborene David Bielander, der in der Schweiz den Grand Prix für Design erhielt, und - wie seine individuell gestalteten Ringe, Broschen und Ketten beweisen - dies mit gutem Grund.

Info: "HoneyMoon - New Dimensions in Jewellery" in der Galerie Heller Heidelberg, bis 27. Januar.