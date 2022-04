Von Simon Scherer

Sinfonie, Solokonzert, Duo. In dieser Reihenfolge bestritt der "Frühling" am Abschlusswochenende zwei absolut traumhafte Konzerthälften, für die nochmals alle Register gezogen wurden. So hatte man mit Klarinettist Andreas Ottensamer und Flötist Emanuel Pahud äußerst hochkarätige Solisten gewinnen können und mit der Kammerakademie Potsdam endlich wieder ein richtiges Orchester. Trotz überschaubarer Größe servierte dieses Ensemble ein üppiges, weit geöffnetes Klangspektrum, gepaart mit klassischer Lieblichkeit und einem unablässig in Bewegung bleibenden Melodiefluss. Ein wunderbar harmonisch agierender Klangkörper, was besonders in den Unisono-Passagen erfahrbar wurde, die in außergewöhnlicher Eintracht musiziert wurden.

Die Ausgelassenheit und Unbeschwertheit von Ernst Eichners F-Dur-Sinfonie erinnerte stark an Alina Pogostkinas freudiges Mozart-Konzert am Eröffnungswochenende und auch Etienne-Nicolas Méhuls 1. Sinfonie g-Moll überzeugte als vielschichtig wie aufregende Sinfonie.

Erster Solist war Ottensamer mit seinen Arrangements von Felix Mendelssohns "Liedern ohne Worte", für die sein verwunschenes Klangideal ohne zu scharfe Konturen wie geschaffen war. Außer etwas zu viel Nebenluft ließ er für diese süßlich-melancholischen Bearbeitungen keine Wünsche offen: Mit filigranen Klangdetails schmiegte er sich ganz an das Naturell der menschlichen Stimme an und trat hierbei in engsten Dialog mit dem Orchester. Mal verschwand er sogar ganz in seinen Reihen, um dann sachte aus einem Streichermeer aufzukeimen. Mal bestritt er reizvolle Wechselspiele mit Orchestermitgliedern, wo im gemeinsamen Erkunden von Melodien selten eine solche Zweisamkeit gelang.

Dieses gegenseitige Zuhören faszinierte ebenso im Duo mit Emmanuel Pahud in Mendelssohns 1. Konzertstück f-Moll. Anfangs etwas ungewohnt, die Klarinettenstimme von einer Flöte zu hören und das Bassetthorn von der Klarinette, war spätestens das berühmte Hauptthema einfach zum Dahinschmelzen. Inniger hätten die beiden Weltstars nicht aufeinander eingehen können.

Pahud hatte seinen Soloauftritt mit Francis Poulencs Flöten-Sonate, für die seine weitgespannten Bögen unterschiedlichste Stationen streiften. Poulencs Tonsprache besitzt gern etwas Verschlüsseltes, Abwesendes, nicht immer Greifbares, was Pahud kongenial in verschleifenden Phrasierungen umzusetzen wusste. Das Orchester lieferte die entsprechende Hintergrundkulisse. Ebenfalls charakteristisch waren schrille Überraschungseffekte und scharfkantige Virtuosität, womit Pahud allerhöchste Meisterklasse bewies. Den krönenden Abschluss bestritten sie wieder zu zweit mit Camille Saint-Saëns Tarantelle. Ein wahrer Ohrenschmaus, der sich mit verschmitztem Charme zum mitreißenden Hörvergnügen hochschaukelte. Die einzigartige Leichtigkeit des Duos machte einmal mehr deutlich, wie sehr Musik beflügeln kann. Musiker wie Publikum.