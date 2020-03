Heidelberg. (RNZ/rl) Der Heidelberger Frühling lädt am morgigen Mittwoch zu Video-Pressekonferenz mit Igor Levit und Intendant Thorsten Schmidt ein.

Igor Levit ist dem "Frühling" seit Jahren als Künstlerischer Leiter der Kammermusik Akademie und des Festivalschwerpunkts "Standpunkte" verbunden und wäre in den kommenden Tagen mit insgesamt sechs Konzerten und Gesprächsformaten in Heidelberg präsent gewesen. Wegen der Corona-Krise können diese Auftritte nicht mehr so wie geplant stattfinden, da der Heidelberger Frühling abgesagt werden musste.

Zumindest in seiner geplanten physischen Form: Denn nun haben Igor Levit und das Festival ein Programm für den digitalen Raum entworfen, das in Zeiten von "Social Distancing" Gemeinschaftserlebnisse über die Kunst schaffen will. Darüber hinaus soll hiermit auch ein Zeichen der Solidarität mit allen Künstlern gesetzt werden, die in dieser Krisenzeit in eine Notlage geraten werden.

Die Pressekonferenz beginnt als Live-Video um 13 Uhr und wird auf www.heidelberger-fruehling.de, Facebook (Musikfestival Heidelberger Frühling) und Twitter (hdfruehling) zu sehen sein. Hier wollen Igor Levit und Thorsten Schmidt detailliert über ihr Vorhaben berichten.