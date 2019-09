Heidelberg. (hö) Einer der treuesten Wegbegleiter des Heidelberger Frühling erhält nun auch dessen Musikpreis: Thomas Hampson. Der 64-Jährige hat sich in den letzten Jahrzehnten um das deutsche Kunstlied verdient gemacht; seit 2003 setzt er sich mit der nach ihm benannten Stiftung für die zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit dieser Musikgattung ein. Mit diesem Preis, den seit 2013 HeidelbergCement stiftet und der mit 10.000 Euro dotiert ist, werden jedes Jahr Persönlichkeiten geehrt, die sich nachhaltig für die Förderung klassischer Musik verdient gemacht haben.

Hampson ist fast seit Anbeginn des Heidelberger Frühling 1997 mit ihm verbunden und prägte als der Künstlerische Leiter (seit 2011) die Erfolgsgeschichte der Lied-Akademie des Heidelberger Frühling. "Er hat sich für das Musikfestival von Anfang an eingesetzt, als er es nicht hätte machen müssen", sagte Intendant Thorsten Schmidt. "Und noch wichtiger: Bei der Musikvermittlung ist Hampson einzigartig, er ist ein fantastischer Lehrer."

Der mehrfach ausgezeichnete Bariton Hampson, der im US-Staat Washington aufwuchs, lebt seit über 30 Jahren mit seiner Frau hauptsächlich in Wien. Seine Leidenschaft für das romantische Lied führte ihn nach Heidelberg, wo man in den letzten zehn Jahren dessen Tradition wiederbelebte und wo nicht zuletzt Anfang des 19. Jahrhunderts die Liedersammlung "Des Knaben Wunderhorn" erschienen war. Hampson, der "voller Freude und Dankbarkeit" die Auszeichnung annahm, "besonders weil sie aus der Liedstadt Heidelberg stammt", erhält diese dann bei den Feierlichkeiten zu seinem 65. Geburtstag in Berlin im nächsten Jahr.