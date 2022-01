Von Jesper Klein

Eppelheim. Eigentlich wollten sie so richtig durchstarten. Vor zwei Jahren hatte das Adelphi Quartett beim Wettbewerb für junge Streichquartette der Irene Steels-Wilsing Stiftung (in diesem Jahr ausgefallen) den ersten Preis gewonnen. Eine solche Auszeichnung kann der Ensemblekarriere einen entscheidenden Schub geben. Doch nur wenige Wochen später begann das Leben in der großen Pandemie-Unsicherheit. Jetzt ist das Adelphi Quartett nach Heidelberg zurückgekehrt; im Gepäck hatte es unter anderem frisch einstudierte Werke von Wolfgang Rihm, um den das diesjährige Streichquartettfest in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle vier Tage lang kreiste.

Geprobt wird in der benachbarten Turnhalle. Es ist viel zu warm und die Zeit zwischen den Auftritten knapp. Auch beim Streichquartettfest grätscht das Virus mit seiner Unberechenbarkeit dazwischen: Ein positiver Test beim Quatuor Danel fordert die Improvisationskünste des Veranstalters. Das Adelphi Quartett springt ein – wie schon vor zwei Jahren, als es neben seinem Wettbewerbs-Auftritt plötzlich auch beim eigentlichen Streichquartettfest mit von der Partie war. Nun sind solch kurzfristige Programmänderungen heute schon fast Gewohnheit geworden.

Wie aber ist es dem Ensemble während der Pandemie ergangen? Überraschend gut, berichtet der Cellist Nepomuk Braun. Wie alle Mitglieder des Quartetts hat er am Salzburger Mozarteum studiert, wo sich die vier Musiker 2017 formierten. Viele Anfragen habe es gegeben, im Jahr 2021 gewann man bei einem Wettbewerb in Italien den dritten Preis, zuletzt kam eine wichtige Förderung durch die britische Stiftung Young Classical Artists hinzu. Kein Zweifel: Das Adelphi Quartett hat sich nicht ausbremsen lassen. Nicht einmal die europäische Zusammensetzung des Ensembles – die Musiker kommen aus Belgien, Spanien, Serbien und Deutschland – führte zu größeren Problemen.

Das Streichquartett ist eine traditionsreiche Gattung, wurde gerade in den vergangenen Jahren aber auch von jungen Ensembles geprägt und modern interpretiert. Das angesagte Vision String Quartet zum Beispiel kann man fraglos als Streicher-Band beschreiben. Wo sieht sich das Adelphi Quartett? "Die Tradition ist groß, aber wir versuchen, unser Ding zu machen", sagt Nepomuk Braun. Man könne und wolle nicht alles neu erfinden. Stattdessen gehe es darum, das Repertoire, das man spielt, immer wieder neu mit Leben zu füllen.

Auf der Suche nach der eigenen musikalischen Sprache näherte man sich für das Festival auch der hochkomplexen Musik von Wolfgang Rihm an. Zunächst müsse man den Notentext decodieren, berichtet der Bratscher des Quartetts Marko Milenkovic von den Proben. Es brauche viel Zeit, um Atmosphäre zu erzeugen. Die Herausforderung liege darin, trotzdem loszulassen und die Musik mit Spontanität aus dem Auftrittsmoment heraus zu entwickeln.

Tatsächlich gelingt das dem Adelphi Quartett am Wochenende immer wieder ausgesprochen gut. Ludwig van Beethovens Quartett op. 95 klingt filigran durchstrukturiert, immer auf dem schmalen Grat wandelnd, dass ein so fein erzeugtes Klanggebilde ja auch in sich zusammenfallen kann. Das passiert aber nicht. Dieses Ensemble sucht die Extreme – sowohl bei Beethoven als auch bei Rihm.

Neben dem Adelphi Quartett macht in Eppelheim auch das junge Leonkoro Quartet auf sich aufmerksam. Besonders in Robert Schumanns Quartett op. 41/3 stellen die Musiker eindrucksvoll unter Beweis, dass sie diese Form romantischer Kammermusik leidenschaftlich und mitreißend spielen können. Viel Applaus aus den bis maximal 50 Prozent besetzten Reihen des Publikums.

Das bekommt in Eppelheim ohne Frage anspruchsvolle, zum Teil aus der Not geborene Konzertprogramme geboten. Nicht immer ist drin, was draufsteht. Das hat aber durchaus seine Vorzüge, denn Olivier Messiaens vom klaren Sternhimmel Utahs inspirierter "Appel interstellaire" mit dem Hornisten Esa Tapani bereichert das Programm in jedem Fall. Die großen interstellaren Abstände werden hier durch lange Pausen abgebildet. Auch Fazil Says dramatisches Streichquartett "Divorce" bringt eine neue Farbe in das Festival, das Goldmund Quartett spielt es mit viel Drive.

Dennoch braucht man an diesem Wochenende auch Geduld. Etwa wenn Thorsten Johanns in Rihms Stück "Vier Male für Klarinette solo" demonstriert, dass die Klarinette wie keine Zweite den Ton aus dem Nichts entstehen lassen kann. Dass Wolfgang Rihms oft von Pausen durchzogene, teils bewusst fragmentarische Musik, immer auch ihre Kritiker hatte, ist dem Komponisten, der am Wochenende glücklicherweise persönlich anwesend sein konnte, sehr wohl bewusst. Als "hässlich und grässlich" sei sie schon beschrieben worden, erzählt er, den einen war sie zu modern, den anderen zu gewöhnlich. Den jungen Quartetten gibt er den Rat, Kritik als Bereicherung aufzufassen, um den eigenen Weg zu finden. Seinen Weg ins Festivalprogramm des "Heidelberger Frühlings" findet Wolfgang Rihm wieder am 4. April. Dann gratuliert das Boulanger Trio in der Alten Aula zum 70. Geburtstag.