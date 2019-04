Von Christoph Wagner

Heidelberg. Beim "Frühling" hörten wir bis jetzt schon die verschiedensten Kammermusikbesetzungen. Aber eine fehlte noch: die für zwei Blockflöten, wahlweise Melodica, Violine im Wechsel mit Viola, Violoncello und Klavier. Wer jetzt einwendet, dafür gäbe es doch gar keine Literatur, hat natürlich Recht. So blieb den fünf jungen Musikern, die sich vor gut zehn Jahren in eben dieser Besetzung zur Klassikband Spark zusammenfanden, gar nichts anderes übrig, als sich ihre Musik selbst zu schaffen, durch Arrangements klassischer Werke, Eigenkompositionen und, eher selten, Kompositionen von Zeitgenossen für eben ihr Ensemble.

"Closer to Paradise" nennen sie das Programm, für das sie als besondere Attraktion Valer Sabadus zur Mitwirkung gewonnen haben, den 1986 in Rumänien geborenen Countertenor, der seit seinem fünften Lebensjahr in Deutschland lebt und trotz seines noch jugendlichen Alters mehrere wichtige Preise gewonnen hat. In vier Abschnitten, bestimmt durch die Sprachen Italienisch, Französisch, Deutsch und Englisch, nähern sich die Musiker in einer Reise durch die Epochen von Barock bis Moderne dem Paradies an. Und von Beginn an wird demonstriert, dass "Werktreue" für Spark ein Fremdwort ist. Sie suchen nach komischen Elementen in der Musik, um diese dann intensiv zu verstärken.

In Vivaldis Ouvertüre zur Oper "Giustino" etwa finden sie in Begleitfiguren versteckte Elemente der Minimal Music, die sie erweitern. In Händels Arie "Au-gelletti, che cantate" aus der Oper "Rinaldo" macht sich ein Vögelchen in schier endlosen improvisatorischen Flautino-Spielfiguren über die liebesklagende "Almira" lustig, und Vivaldis Allegro aus dem Konzert g-Moll für zwei Violinen, Cello und Streicher gerät durch maßlos überzogenes Tempo, C-Blockflöten statt Violinen sowie entsprechende Gestik und Mimik zur grandiosen Groteske.

Dass der Spaßfaktor dieses Abends so hoch war, verdankten wir unabhängig von der Kreativität der Arrangements vor allem aber der Tatsache, dass alle Musiker Meister ihres Fachs sind. Das gilt in besonderem Maße für den Countertenor Valer Sabadus, dessen Stimme von ganz hoher Lage bis zum Bariton reicht und sich vor allem in emotional sehr bewegenden Passagen einem weiblichen hochdramatischen Sopran klanglich verblüffend annähert.

So erlebten wir einen Abend, der zum Erlebnis werden ließ, dass "Spaß haben wollen" zur Tugend wird, wenn es mit so viel handwerklichem Können und künstlerischer Kreativität daherkommt. "Closer to Paradise" kommt, wer in diesem Sinne den Spaß des Lebens lernt.