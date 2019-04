Von Jesper Klein

Es gibt immer noch einen Vivaldi mehr, als man denkt. Gleich vier Mal setzte die Cellistin Harriet Krijgh in der Stadthalle zu einem Werk des Barockkomponisten an. Auf dem Programm standen seine Konzerte für Cello, Streicher und Basso Continuo in F-Dur, c-Moll und B-Dur, dazu zum Abschluss des Abends das Konzert für Violine, Cello, Streicher und Generalbass in B-Dur. "Jedes Konzert von Vivaldi ist wie eine Mini-Oper", schwärmte Krijgh. Das mag schon stimmen, etwas mehr Vielfalt bei der Zusammenstellung hätte allerdings nicht geschadet.

Besonders, weil es beim Zusammenspiel der jungen niederländischen Cellistin mit der Amsterdam Sinfonietta nicht recht laufen wollte. Die Balanceprobleme waren unüberhörbar. Krijgh agierte weniger solistisch denn als Prima inter pares, oft war sie aber einfach zu leise und musste gegen ein zum Teil aufdringliches Cembalo ankämpfen. Auch bei den Tempovorstellungen herrschte bisweilen Uneinigkeit.

Dabei entlockte Krijgh ihrem Instrument einen für diese Musik reizvollen Klang. In den schnellen Sätzen war ihr Ton rau, gerade und ein bisschen kratzig, in den langsamen schimmerte ein Hauch romantisch anmutenden Vibratos durch. Es war ein stilistisch interessanter Gegenentwurf zum hochemotionalen Spiel des norwegischen Cellisten Truls Mørk eine Woche zuvor am selben Ort.

Zwei musikalische Exkurse gab es schließlich doch: Heinrich Ignaz Franz Bibers "Battalia à 10" in D-Dur ist ein merkwürdiges musikalisches Schlachtengemälde voller anachronistisch wirkender kompositorischer Einfälle. In der Episode "Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor" schichtet Biber polytonal Melodien übereinander, wohlgemerkt im 17. und nicht im 20. Jahrhundert!

Mitten im Stück steht dann ein Cellist auf. Zwischen die Saiten hat er ein Blatt Papier geklemmt, das den Klang verändert. Er schreitet, von der Geige verfolgt, einmal um das Ensemble herum und setzt sich wieder. Dieser Joke wirkte einstudiert.

Wie schon bei Biber wird auch in Béla Bartóks "Divertimento für Streichorchester" heftig an den Saiten gerissen. Besonders gut gelang dem Orchester der zweite Satz. Aus dem Leisen, fast Unhörbaren schichtete die Amsterdam Sinfonietta in bauchiger werdendem Klang die Töne voller Spannung auf, um sie schließlich behutsam wieder einzufalten. Der ganze Satz war ein großer dynamischer Bogen. Aufregend! Das Finale brachte kurz vor dem Ende eine lustige Polka-Episode mit sich, die sicher auch dem Komponisten Biber gefallen hätte (in einem seiner Werke miaut die Geige wie eine Katze).

Das Publikum, bei diesem Newcomer-Konzert der Classic Scouts erfreulich jung, dankt mit bravem Beifall, aber es gab keine Zugaben.