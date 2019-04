Von Christoph Wagner

Heidelberg. "Der konsequente Einsatz historischer Instrumente (…) und der Respekt vor den Intentionen des Komponisten bilden das Credo dieses Orchesters." So lasen wir es im Programmheft. Das Orchester "Anima Eterna Brugge" hatte unter der Leitung des jungen deutschen Gastdirigenten Jakob Lehmann zum Heidelberger Frühling ein reines Mendelssohn-Programm mitgebracht: mit der Hebriden-Ouvertüre, dem Violinkonzert e-Moll und der Schottischen Sinfonie lauter allseits bekannte Werke, was die Präsentation in ungewohnter Klanggestalt besonders spannend werden ließ.

Anima Eterna Brugge gehört in seinem Bereich zur absoluten Weltspitze. Vor allem die stets perfekt intonierenden, dynamisch ausgewogen und auch in schwierigen Lagen klangschön spielenden Bläser dürften kaum zu übertreffen sein. Jakob Lehmann entwickelte einen immer durchsichtigen Klang und setzte auf zügige Tempi, mit denen er die stupende Virtuosität und musikantische Spielfreude des Orchesters eindrucksvoll zur Geltung bringen konnte. Darüber hinaus machte er es dem Hörer leicht, die musikalischen Strukturen nachzuvollziehen. So erschien etwa Mendelssohns Verzicht auf Pausen zwischen den vier Sätzen der Schottischen Sinfonie als völlig plausibel. Wir hörten tatsächlich ein in sich geschlossenes Werk.

Die junge französische Geigerin Chouchane Siranossian betonte in ähnlicher Weise das "molto" in den Vortragsbezeichnungen der Ecksätze (Allegro molto appassionato, Allegro molto vivace), was ihrem Spiel ein stetiges, fast atemloses Vorwärtsdrängen verlieh. Dabei konnte man den Eindruck gewinnen, dass bei den Tempi ihren enormen technischen Möglichen nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Natürlich hatte auch sie ihre Geige mit Darmsaiten bespannt. Die dadurch entstehenden Einbußen an dynamischen Möglichkeiten im Forte-Bereich kompensierte sie, indem sie die leisen Töne in vor allem für ein Solokonzert völlig ungewohnter Weise auslotete und dabei zu faszinierenden Ergebnissen kam - aber eben auch an die Grenzen des Möglichen. Sie nahm den Beginn des langsamen Satzes soweit ins Pianissimo zurück, dass die 22 begleitenden Streicher auch bei größtem Bemühen dynamisch einfach nicht darunter bleiben konnten.

Spätestens hier stellte sich die Grundsatzfrage: Was gewinnt der Hörer des Jahres 2019 durch den Einsatz historischer Instrumente und den weitgehenden Verzicht auf Vibrato-Spiel? Natürlich entsteht so wieder der Klang der alten Zeit. Aber die modernen Instrumente klingen durch die technische Weiterentwicklung nicht nur anders als früher, sondern es hat sich vor allem das Spektrum ihrer klanglichen Möglichkeiten deutlich erweitert. Ähnliches gilt für das Spiel mit Vibrato. Es gibt eben nicht nur ein Vibrato, sondern in ihm stecken unendlich viele Klangfarben.

Der Liedbegleiter Hartmut Höll formulierte während der Liedakademie den bemerkenswerten Satz: "Musik erklingt zum ersten Mal nicht auf Instrumenten, sondern im Kopf des Komponisten." Wäre es da nicht überaus spannend, man könnte den alten Mendelssohn von seiner Wolke im Musikerhimmel holen, ihn bitten, für uns seine Musik zu dirigieren und ihm dafür die Anima Eterna Brugge und die Berliner Philharmoniker zur Wahl stellen? Wie würde er sich da entscheiden?