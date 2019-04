Von Matthias Roth

Heidelberg. Pollux hat ganz Recht. Er gibt die Unsterblichkeit auf für einen geliebten Menschen, der sein Zwillingsbruder ist. Denn eines scheint klar zu sein nach der Premiere des multimedialen Musiktheaters "Castor&&Pollux" in der Alten Aula der Heidelberger Universität: Auch wenn es bedauerlich ist, dass wir sterben müssen, so ist Unsterblichkeit nicht das, was wir uns erträumen. Liebe ist wichtiger. An einer Stelle des Librettos von Lisa Charlotte Friederich heißt es treffend: "Die Ewigkeit ist eine Ewigkeit des Horrors". Das lässt sich nicht ausschließen.

"Castor&&Pollux" ist die bisher aufwendigste Eigenproduktion des Heidelberger Frühling. Sie entstand aus dem "LAB", einer Ideenschmiede junger Leute, die sich mit dem antiken Mythos der Unsterblichkeit, einer barocken Oper von Jean-Philippe Rameau (1737; die hier gespielte Version de Chambre stammt von 1754) und dem Heidelberger Human Brain Project um Prof. Karlheinz Meier befassten.

Letzteres stellt in Aussicht, dass es in einigen Jahren möglich sein könnte, das menschliche Gehirn mithilfe eines Supercomputers in allen Details zu kopieren und so für die Ewigkeit zu konservieren, ja digital am Leben zu erhalten, unabhängig von unserer menschlichen Hülle. Eine fantastische, aber auch erschreckende Idee.

"Castor&&Pollux" unterscheidet sich daher von Rameaus gleichnamiger Oper nicht nur durch den doppelten Gebrauch des &-Zeichens. Die Wahl des Aufführungsorts, der Alten Aula - eines Raums des Geistes, nicht des Theaters -, und die gesamte Konzeption bringt keine Interpretation des Barockwerkes, sondern kreiert eine gänzlich neue Form musikalisch-philosophisch-szenischen Diskurses.

Das 17-köpfige Sänger- und Instrumentalensemble unter der Leitung von Konzertmeisterin Barbara Konrad und Cembalist Eugène Michelangeli (alles Spezialisten für historisch angemessene Aufführungspraxis) wird dabei konfrontiert mit Videosequenzen, Interviews mit Wissenschaftlern und der elektronischen Musik von Lukas Rehm, die die Rezitative (und manche andere Musiknummer der Barockoper) ersetzen.

Dabei geht es um die Frage, ob es dereinst gelingen könnte, Unsterblichkeit zu simulieren, indem das menschliche Denken in eine Cloud hochgeladen wird und dort unabhängig von Zeit und Raum mit anderen Gehirnen kommuniziert - bis einer den Stecker zieht. Fragen sind hier naturgemäß interessanter als mögliche Antworten oder die Erkenntnis, dass wir letztlich nicht absehen können, wohin die Entwicklung von "Wetware" (Feuchtware) in direkter Verbindung von menschlichen Zellen mit der Hard- und Software des Computers im kommenden Jahrhundert führen wird.

Hintergrund Castor und Pollux sind Zwillingsbrüder mit unterschiedlichen Vätern: Pollux ist göttlicher Abstammung und damit unsterblich, Castor hingegen nicht. Als dieser nun im Kampf zu Tode kommt, vermisst ihn sein Bruder so sehr, dass er auf seine Unsterblichkeit verzichtet, um ihm nahe sein zu dürfen. Gerührt erkennt Zeus die Liebe der beiden Brüder und setzt sie gemeinsam als Sterne [+] Lesen Sie mehr Castor und Pollux sind Zwillingsbrüder mit unterschiedlichen Vätern: Pollux ist göttlicher Abstammung und damit unsterblich, Castor hingegen nicht. Als dieser nun im Kampf zu Tode kommt, vermisst ihn sein Bruder so sehr, dass er auf seine Unsterblichkeit verzichtet, um ihm nahe sein zu dürfen. Gerührt erkennt Zeus die Liebe der beiden Brüder und setzt sie gemeinsam als Sterne ans Himmelszelt, wo sie im Sternbild Zwillinge für alle Zeiten untrennbar miteinander verbunden sind. Das Sternbild mit seinen beiden Hauptsternen Castor und Pollux steht derzeit am frühen Abend bis etwa 23 Uhr im Südwesten über dem Horizont. (MR)

Der Optimismus der einen, die alles für möglich halten, wird gedämpft durch den gedanklichen Hinterhalt, dass eine Kopie das Original nie in allen Facetten wird erreichen können und der menschliche Geist im Gegensatz zur Maschine in der Lage ist, auch irrationale Entscheidungen zu treffen, etwa aus Gründen der Liebe: Das unterscheidet uns von jeder "Künstlichen Intelligenz". Schon Pollux entschied sich ja wider alle Logik und Vernunft und wählte die Sterblichkeit, um seinem Bruder nahe zu sein.

Sieht man diese Produktion als Ganzes, erkennt man eine dreiteilige Liedform (Dramaturgie: Jim Igor Kallenberg), in der Rameaus Oper Anfang und Ende bildet. Nicht überraschend, dass die analoge Live-Aufführung dieser Musik das Herz viel nachdrücklicher berührt als die zwar sehr gekonnte, hoch interessante, aber letztlich doch ermüdende elektronische Klangkulisse im Mittelteil, wo das 4D-Soundsystem - eine begehbare, interaktive Raumskulptur - locker ins hintere Glied gestellt wurde: Gegen die pure menschliche Stimme kommt doch keine Computerreproduktion an! Das war freilich den ausgezeichneten Vokalisten zu danken, allen voran den Sopranistinnen Natalie Pérez und Sarah Matousek sowie den Haut-Countre-Sängern Andrés Montilla-Acurrero und Jószef Gál. Aber auch den Instrumentalisten, hier besonders Anne Freitag (Traversflöte).

Keine Frage: Diese Produktion ist das Ereignis dieses "Frühlings", das man gesehen haben muss. Sie überzeugt nicht zuletzt durch die Jugendlichkeit ihrer Akteure. Dass die Sängerinnen und Sänger als Sprecher nicht ganz das Niveau haben, das man erwarten könnte (sie sprechen oft zu schnell und selten professionell artikuliert), verzeiht man gern. Das reduziert auch nicht die Faszination der Konzeption insgesamt, die heiße Diskussionen genauso provoziert, wie sie tief nachdenkliche Momente über eine kritische Nutzung neuer technischer Möglichkeiten nicht ausspart.

Etwa im Dialog mit dem eigenen Upload, einer Maschine, die uns besser kennt als wir uns selber kennen. Besonders eindrücklich ist auch das Video mit Prof. Meier (1955-2018), der kurz vor seinem Tod prognostizierte, dass alle unsere Bewegungen im Netz für immer gespeichert sind und wir dadurch schon eine gewisse Unsterblichkeit erreicht hätten. Soll heißen: Die Maschinen haben uns längst im Griff.

In Jean-Luc Godards Filmklassiker "Außer Atem" wird der weltberühmte Schriftsteller Parvulesco gefragt, was er im Leben noch erreichen wolle: "Unsterblich werden - um dann zu sterben", antwortet er. Nun denn: Die Türen dazu stehen heute weit offen.

Info: Alte Aula bis Sonntag, 7. April. Die 4D-Soundinstallation ist täglich, 12-16 Uhr, geöffnet.