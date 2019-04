Von Patrick Mertens

Heidelberg. "Genesis of Percussion" lautete der bezeichnende Titel eines von Perkussionist und Komponist Alexej Gerassimez zusammengestellten Programms, das im Rahmen des Heidelberger Frühlings die Stadthalle rockte. Zusammen mit Lukas Böhm, Sergey Mikhaylenko, Julius Heise und Richard Putz demonstrierte Gerassimez eindrucksvoll die Multifunktionalität des Schlagzeugs. Die fünf Perkussionisten loteten mit ihrem ebenso präzisen wie ekstatischen Spiel gekonnt verschiedenste Stile von Japanisch bis hin zu Afrikanisch aus. In einer Nummer durfte dabei auch das enthusiastische Publikum in der Heidelberger Stadthalle selbst mitmusizieren.

Der Auftritt zeichnete sich durch ein starkes choreografisches Element aus. Bereits die interaktive Einführung durch die Classic Scouts betonte die enge Verbindung von Rhythmus und Bewegung. Diese Konzeptidee wurde im Verlauf des Abends durch ein ausgefeiltes Lichtdesign sowie Videoeinspielungen des Künstlers James Chan-A-Sue unterstrichen. Mit abstrakten Projektionen bebilderte dieser die vielfältigen Werke, von denen mehr als die Hälfte von Gerassimez selbst stammten.

Das erste Stück des Abends entwickelte sich aus einem einzelnen Fingerschnippen heraus. Die Geschichte der Schlagzeugmusik wurde dem Publikum dabei durch den allmählichen Wechsel von Bodypercussion über klopfende Steine und Stöcke hin zu modernen Schlaginstrumenten im Schnelldurchlauf präsentiert. Gerassimez moderierte humorvoll und erklärte anschaulich seinen künstlerischen Schaffensprozess, den er als "kontrollierten Kontrollverlust" beschrieb. Er betonte, dass unsere gesamte Umgebung voller spannender Rhythmen sei.

Zum Beweis nahm er eine Wasserflasche und entwickelte daraus ein ausgeklügeltes Stück. Die vier anderen Musiker traten bald mit verschieden großen Wasserschüsseln hinzu, wobei Alltagsgegenstände wie Dosen oder Siebe im Handumdrehen zu Musikinstrumenten umfunktioniert wurden.

Neben Eigenkompositionen standen auch Repertoire-Werke auf dem Programm. So gab es nach dem virtuosen Solo "Rebonds B" von Iannis Xenakis für Marimba arrangierte Auszüge aus Tschaikowskys "Kinderalbum". Ein besonderes Highlight stellte Casey Cangelosis "Bad Touch" dar. Gerassimez spielte zu dem vom Band laufenden Stück in spektakulärer Weise Luftschlagzeug.