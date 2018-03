Heidelberg. (mr) Begegnungen mit ihr haben immer etwas Berührendes: Gabriela Montero ist nicht einfach eine Musikerin, sie setzt Zeichen. Um Zeichen zu setzen, wurde der Musikpreis des Heidelberger Frühlings gegründet, der mit 10.000 Euro dotiert ist und vom Gründungssponsor des Festivals, HeidelbergCement, finanziert wird. In der Alten Aula wurde er nun hoch verdient an die Pianistin und politische Aktivistin aus Venezuela überreicht. Wir zitieren hier aus ihrer Dankesrede:

"Ich bin Venezolanerin. Die Zeiten, in denen die Menschen heute in Venezuela leben, sind beispiellos in ihrer Barbarei und Diskriminierung und sind die Ergebnisse eines staatlich herbeigeführten Zusammenbruchs von Verbrechern, die sich als gewählte Staatsmänner ausgeben. (...) Ich appellierte öffentlich an den Dirigenten Gustavo Dudamel und den Komponisten Jose Antonio Abreu, ihre Beziehung zum Regime zu überdenken, da ihr staatlicher Zahlmeister die verdorbenen Bedingungen geschaffen hat, von denen sie behaupteten, sie würden die jungen Musiker fördern. (...)

Erst als ein junger Musiker durch einen Schuss aus nächster Nähe ins Genick von Sicherheitskräften erschossen wurde im letzten Jahr, bei der friedlichen Demonstration von Millionen Menschen, da äußerte sich Dudamel, wohl unter dem Druck des Los Angeles Philharmonic Orchestra. Dabei hat er das Regime weder verdammt noch illegitim erklärt und nur allgemein appelliert, die demokratischen Werte wieder herzustellen. Das war viel zu wenig und kam viel zu spät. (...)

Heute verbringe ich meine Zeit damit, über geheime Kanäle Medizin und Lebensmittel nach Venezuela zu schicken. Mich erreichen Hunderte Mitteilungen von Musikern, die mich um Hilfe bitten, um Geld, um Medizin oder einen Weg in ein neues Leben in den USA oder in Europa. Ich arbeitete mit einigen dieser Musiker letzten Sommer in Chile ... Ich hörte ihre Geschichten aus erster Hand. Ein Mädchen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung und starken Unterernährung erzählte mir zitternd und weinend, wie ihre Familie nachts Lastwagen überfällt, um Essensreste darin zu finden.

Andere erzählten, wie Familienmitglieder Opfer der tödlichen Gewalt wurden. Es war mir möglich, für drei dieser Musiker Plätze im Konservatorium von Barcelona zu finden und danke dem dortigen Leiter und der Großzügigkeit der venezolanischen Exilgemeinde. (...) Das Bedürfnis und die Ziele der Menschen sind es, ihre Gesellschaft von diesem Krebs zu befreien, der sie seit 20 Jahren zerstört ... Ich werde meinen Mund nicht halten, bis diese Ziele erreicht sind. Schweigen ist keine Option." (Übersetzung aus dem Englischen: Matthias Roth)