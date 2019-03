Von Heide Seele

Heidelberg. Wieder ein treffsicherer Titel, den der einfallsreiche Werner Schaub ersann, der - als Kopf und Herz des Heidelberger Forums für Kunst eingeordnet - sich mit der Begrüßung der Vernissagegäste begnügte.

Die Einführungsrede in die Ausstellung "Kunst-Geschichten" hatte die Galeristin Dr. Kristina Hoge übernommen, die mit der Kunst der freien Rede bestens vertraut ist. Sie hob die Vielschichtigkeit in den Objekten der Bilderschau hervor und attestierte ihnen, einen guten Teil der Kunstgeschichte in sich zu bergen. Die breite Palette spannt sich von Malereien bis zu Materialcollagen, man wird nicht nur zum Betrachten aufgefordert, sondern auch zum Nachsinnen.

Es ist ein guter und im Kunstforum seit Langem gepflegter Brauch, Preislisten auszulegen, in denen nicht nur die Künstler und die Titel ihrer Bilder genannt werden, sondern auch die jeweilige Technik und die Formate der Objekte Erwähnung finden. Diese Informationen machen lästiges Nachfragen überflüssig. Diesmal sind es sieben Personen, die, dem Kunstliebhaber gut vertraut, mit neuen Werken aufwarten.

Da ist zum Beispiel Ludwig Schmeisser, der sich mit der Kunstgeschichte auseinandersetzt und es versteht, die ausgewählten Gebäude und Physiognomien harmonisch in einen Zusammenhang zu bringen. Er malt auf altmeisterliche Weise und evoziert eine religiöse Stimmung. Es treten fromme Gestalten auf, und die Szenerien werden auf traditionelle Weise grundiert. Seine Bildausschnitte wirken wie neu sortiert. Die zum Teil klerikal konnotierten Materialcollagen tragen Titel wie "Palmyra", "Evakuierung der Heiligen" oder "Das große Beben".

Marianne Kaerner wagt in ihrer Serie "Die schöne Maguelone" ebenfalls den Blick auf Vertraut-Historisches, das sie ins Jetzt zu holen versteht und dabei manche Anspielung auf Werke der Kunstgeschichte einbaut. In ihren sieben Schablonen demonstriert sie eine auffällige Sanftheit wie auch bemerkenswerte Sensibilität, wobei die poetische Geschichte vom Stein, den Mageloene fand, weiter fortgesponnen wird.

Felicitas Wiest legt dagegen unter der Bezeichnung "Hochstapeln" eine vierteilige Bildserie vor. Die Linoldrucke auf Bütten stecken voller Dynamik und lassen Farbe und Form in beweglichen Spiralen miteinander korrespondieren. Bei Mitsuko Hoshino glitzert es fast festlich in ihrer ebenfalls vierfach thematisierten Folge von Linoldrucken auf Bütten. Sie spielt gerne mit der Farbe und malt Kinder, zu denen sie einen sichtbar guten Bezug hat, im freien Raum.

Vera Bonsen erweist sich in ihrem Triptychon, einem reliefartigen Wandobjekt im Großformat, in dem sie Styeodur, Modellbaupappe und Lacke einsetzt, als Meisterin der konkreten Kunst. Ausgeprägt tritt ihre Vorliebe für Reduktion und abstrakte Anflüge hervor, wobei der skulpturale Aspekt bei ihr dominant in Erscheinung tritt. Sebastian Schäuffele arbeitet in seinen digitalen Collagen gern mit Anspielungen - auch auf seinen Sohn -, die vom Betrachter zu enträtseln sind.

Und Elke Wassmann darf bei ihren geheimnisvollen Gemälden mit der bekannt altmeisterlicher Anmutung ("Mum-menschanz" oder "Das Echo") auf ein spontanes Wiedererkanntwerden setzen.

Info: "Kunst-Geschichten" im Forum für Kunst Heidelberg, Heiliggeiststraße 21; bis 21. April.