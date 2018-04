Von Stefan Otto

Heidelberg. Sie hat die Welt bereist, um sie zu filmen. Elke Werry, in Ludwigshafen geboren und längst schon in Heidelberg zu Hause, dreht seit Jahrzehnten an exotischen Orten jenseits der üblichen Reiserouten. Mit "16 : 9 - Fürs Fernsehen in die Ferne" hat sie nun ein Buch über ihre vielfältigen Erlebnisse geschrieben, das im Frankenthaler Mühlbeyer-Verlag erschienen ist.

"Wir haben erst spät einen Fernseher bekommen", erinnert Werry sich an ihre Kindheit. "Aber dann hing ich immer wie gebannt davor, weil er mir eine andere Welt gezeigt hat, als die vor der eigenen Haustür." Sie sei stets neugierig und naseweis gewesen und geblieben, sagt sie von sich selbst. Es habe damit begonnen, dass sie sich für Menschen interessierte, die ein anderes Leben führten, als sie selbst. "Ich wollte sie beobachten, sie kennenlernen, ihnen nahe sein und über sie berichten. Fremde Orte, Religionen, Gebräuche, unbekannte Gerüche und Töne spüren, ungewohnte Speisen probieren, das kam später."

Nach dem Abitur ging Elke Werry 1976 zum Studium nach Heidelberg und wurde dort Mitarbeiterin des Journalisten Hans-Jürgen Weineck, der Fernsehdokumentationen, zum Beispiel über Martin Luther, drehte. "Ich war Assistentin, ich war Putzfrau, ich habe Texte geschrieben, Recherchen gemacht und dann durfte ich auch an die Kamera", blickt die 60-Jährige heute zurück. "Das Abenteuer des Filmemachens beginnt damit, dass man sehen lernt", erklärt sie ihre Arbeitsweise.

Eines ihrer ersten Projekte für die erste eigene Filmproduktionsfirma führte sie nach Peking und Shanghai. "Damals galt China noch als ziemlich exotisches Reiseziel, über das es kaum Bilder gab", erinnert sich Elke Werry. Wenige Jahre darauf rief sie mit drei Heidelberger Kollegen die noch heute bestehenden Along Mekong Productions ins Leben, die in der Tat zuerst eine vierteilige Doku-Serie über den Mekong, von seiner Quelle in Tibet bis zur Mündung in Vietnam, hervorbrachten. Das insgesamt drei Stunden lange Flussporträt wurde vom alten SWF, BR und WDR koproduziert und lief später auch im australischen und japanischen Fernsehen.

Es folgten zahlreiche weitere Dokumentationen, oftmals für die SWR-Sendereihen "Länder - Menschen - Abenteuer" und "Schätze der Welt - Erbe der Menschheit". "Ich habe Reisbauern auf den Philippinen porträtiert, Hirten im Pamirgebirge, Flusskapitäne in Laos oder Bananenbauern in Ecuador", zählt Elke Werry auf. "Bei manchen Filmen bin ich Religionen nähergekommen, ich habe Muslime in Tunis, Samarkand oder Tansania aufgenommen, Mystiker in Zentralasien oder Besessene in Nepal."

In ihrem leider allzu spärlich bebilderten Buch geht es ihr vor allem um die Menschen, denen sie im Rahmen der verschiedenen Reisen und Dreharbeiten begegnet ist, seien es die Einwohner ferner Länder, Angehörige fremder Völker oder auch die Mitglieder des eigenen Filmteams. Es sei ihr bei der Arbeit immer wichtig gewesen, Nähe herzustellen, erläutert Werry. "Ich will nicht zu viel im Hotel sein, lieber bei den Menschen vor Ort." Ihnen nahe zu sein, bedeute auch eine Zeit lang mit ihnen zu leben und ihr Essen zu verzehren, selbst wenn es sich um gekochte Schafsaugen oder frittierte Heuschrecken handele. Dabei komme es ihr zugute, dass sie ein robuster Typ sei und viel vertragen könne. "Was mich wirklich interessiert, ist ein engerer Kontakt zu der fremden Welt. Den kriegst du als Tourist nicht." Wie viele Filme und Fernsehbeiträge sie über die Jahre insgesamt gedreht hat, weiß sie nicht. "Ich weiß auch nicht mehr, wann wo was war", kapituliert die Filmemacherin. Zuletzt jedenfalls realisierte Elke Werry für die beiden Arte-Vierteiler "Die großen Traumkaufhäuser" und "Basare der Welt" die Beiträge über das Pariser Jugendstilkaufhaus Galeries Lafayette und über die großen Basare in Teheran und Jerusalem. "Zur Zeit bereite ich gerade einen Dreiteiler über die Zisterzienser vor", berichtet sie. Voraussichtlich im nächsten Winter werde diese Doku, die sie überwiegend in Frankreich drehen wird, im Fernsehen zu sehen sein.

"Ich habe jetzt 30 beglückende und bereichernde Filmreisejahre hinter mir und hoffentlich noch ein paar vor mir", sagt sie. Ferne Orte, bereits gesehene oder ihr bislang unbekannte Städte und Regionen, die sie gerne noch besuchen und filmen möchte, gibt es noch jede Menge.

Info: Elke Werry: "16 : 9 - Fürs Fernsehen in die Ferne. Mühlbeyer Filmbuchverlag, Frankenthal 2017, 237 S., 19,90 Euro.