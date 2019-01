Von Patrick Mertens

Heidelberg. Mit "Deep Schrott", dem nach eigenen Angaben "einzigen Bass-Saxofon-Quartett des Universums", wählte der Heidelberger Jazzclub für sein erstes Konzert in diesem Jahr im gut besuchten Deutsch-Amerikanischen Institut ein Ensemble, das sowohl im Hinblick auf seine Besetzung als auch sein Programm einzigartig ist.

Bereits das ungewohnte Äußere der Instrumente sorgte bei den faszinierten Zuschauern auch außerhalb der beiden 50-minütigen Sets für Begeisterung. Dirk Raulf moderierte das äußerst abwechslungsreiche Programm, durch das das breite Ausdrucksspektrum und die erstaunliche Wechselseitigkeit der eher selten zu hörenden Instrumente deutlich wurden.

Bereits in ihrem ersten Stück "Our Prayer" zeigten die vier Musiker ihr gut aufeinander abgestimmtes Spiel, bei dem jeder der Saxofonisten neben der homogenen Einbindung in den sonoren Ensembleklang auch solistisch in Erscheinung trat.

Bei der rhythmisch-geprägten Heavy-Metal-Nummer "Buried Alive" bewies Wollie Kaiser durch rasante Figurationen seine enorme Virtuosität und die Ausdrucksvielfalt des Bass-Saxofons. Neben Bob Dylan und den Rolling Stones stand ein Medley von Black Sabbath auf dem Programm, bei dem die Musiker es durch ausgefeilte Artikulation und perkussive Effekte schafften, die psychedelischen Klangflächen des Originals nachzuahmen. Während Andreas Karlings warmer Klang sich als ideal für "Iron Man" erwies, passte Jan Klares aggressiver Sound für die Solos in "Paranoid".

Neben Adaptionen bekannter Repertoire-Stücke zeigten die vier Musiker auch ihr Kompositions- und Arrangierkönnen, indem sie die Zuschauer an einem musikalischen Jahresrückblick teilhaben ließen: So wurde Aretha Franklin mit einer Version ihres Welthits "Respect" geehrt. In einem Epitaph für den polnischen Trompeter Tomasz Stanko konnte Raulf die lyrischen Qualitäten des Instruments durch sein ausdrucksstarkes Spiel eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Deutlich politischere Töne schlugen die Musiker bei einer burlesken Paraphrase des "Steigerliedes" oder einer "What Shall We Do with the Drunken Refugee?" betitelten Adaption des Shantys an, mit dem sie deutlich Stellung zur Flüchtlingsproblematik nahmen. Als Zugabe passte dazu ein Arrangement der syrischen Nationalhymne.