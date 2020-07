Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Endlich! Es wird wieder gespielt! Aber unter welchen Bedingungen?! Keinen allzu guten, muss man leider sagen. Die Reihen dürfen im Heidelberger Zimmertheater bei der Premiere von Stefan Vögels "Niere" nur spärlich besetzt sein. Aus Sicherheitsgründen. Masken-Pflicht in der ersten Reihe, Abstandsgebot auf der Treppe hoch zum kleinen Bühnen-Zauberkasten.

Die Kunst hat’s weiterhin schwer unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Aber dennoch ist die Sehnsucht groß nach geistig-kultureller Nahrung und nach jener wunderbaren Unmittelbarkeit, die nur das Live-Erlebnis ermöglicht. Gestreamte szenische Häppchen schmecken nach Plastik; sie sind und bleiben ein dürftiges Surrogat. Theater ist nur wirklich dann Theater, wenn ein echtes Miteinander von Publikum und Künstlern auf sinnlich-intellektueller Basis stattfindet. Im Zimmertheater findet dieses Miteinander vorerst aber nur unter den eingangs erwähnten Bedingungen statt. Das geht bei der "Niere" an die Nieren. Die wenigen Gesichter im Foyer strahlen jedenfalls nicht jene vorfreudige Erwartung aus, wie man sie sonst an dieser Adresse gewohnt ist.

Vielleicht schlägt noch ein anderer Faktor auf den Magen: der Schwebezustand in puncto Theaterleitung. Anfang Januar soll Joosten Mindrup, der Regisseur und Bühnenbildner der "Niere", neuer Intendant werden und damit die Verantwortung von der langjährigen Zimmertheater-Prinzipalin Ute Richter übernehmen. Eine Zäsur für die Kulturstadt Heidelberg. Und was für eine!

Ute Richter hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass sie die Leitung abgeben wolle. Und mit Willy Russells "Bildung für Rita" hatte sich der 1967 geborene Ostfriese Joosten Mindrup auch schon dem hiesigen Publikum als talentierter Regisseur vorgestellt. Ab Januar 2021 soll er an der Hauptstraße alleinverantwortlich auf der Kommandobrücke stehen. Unterschrieben ist sein Vertrag mit dem Trägerverein des Zimmertheaters aber noch nicht. So die Nachrichtenlage am Premierenabend.

Soll im Januar die Intendanz des Zimmertheaters übernehmen: Joosten Mindrup, der Regisseur der „Niere“. Foto: zg

Wie auch immer: Joosten Mindrup bringt viel Erfahrung mit. Noch während seiner Schauspiel-Ausbildung heuerte er bei Hans W. Geißendörffers "Lindenstraße" an und wirkte danach in rund 50 TV-Produktionen mit. Geprägt wurde er von Gerda Gmelins legendärem Theater im Zimmer in Hamburg, außerdem arbeitete er in diversen Häusern in Sommerhausen, Nürnberg und demnächst auch in Aachen. Seine bislang wichtigste Etappe war die Künstlerische Leitung der kleinen, aber ebenfalls renommierten Vaganten-Bühne in Berlin-Charlottenburg. Auch in diesem Kellertheater achtet man auf literarischen Anspruch und darstellerische Finesse.

Bleibt also zu hoffen, dass die Stabübergabe an der Heidelberger Hauptstraße gut verlaufen wird und dass Mindrup die Stil- und Spielformen Ute Richters aufgreifen und weiterentwickeln wird. Wobei auch der Publikumswunsch berücksichtigt werden sollte, dass "Madame Zimmertheater" auch in Zukunft ihre kalligraphische Regiehandschrift an dieser Adresse zeigen wird.

Und was erwartet den Besucher der "Niere"? Ein geschickt gebautes Konversations-Stück in bewährter Vierer-Konstellation, zwei Männlein, zwei Weiblein, zwischen denen das grobkörnige Sandpapier kriselnder Paarbeziehungen knirscht. Stefan Vögel, der 1969 geborene österreichische Autor, hat in das lustige Lehrstück zum durchaus ernsten Thema Organspende viel hineingemixt: Man erlebt Vertrauensbrüche im zwischenmenschlichen Bereich, japst über die gefährlichen Hürden, die der Breitensport namens Seitensprung mit sich bringt, und erlebt eine erheiternde Debatte über die himmelwärts strebende Hochhausarchitektur mit ihrer phallischen Symbolik, die sehr frei nach Papa Freud auch noch tiefenpsychologisch ausgedeutet werden kann.

Lachanlässe gibt’s genug, dennoch ist der Abend ein bisschen nach dem Schnittmuster gängiger Konfektionsware genäht. Das Darsteller-Quartett trägt den Stoff aber mit jener Eleganz, nach der feinere Marken der Haute Couture verlangen. Christian Schulz zeigt sehr genau, dass sich die Gemütslage des von ihm gespielten Star-Architekten neigt wie der Schiefe Turm von Pisa. Soll er seiner Frau Kathrin eine Niere spenden oder soll er sich in fadenscheinigen Ausreden verlieren, das ist hier der Casus knaxtus, der etliche komische Verwicklungen auslöst. Lena Sabine Berg beherrscht als Kathrin die Finessen des Fallenstellens auf ebenso charmante wie fiese Art, während Josephine Raschke und Philip Leenders das ihre dazu beitragen, dass einem die "Niere" nicht sauer aufstößt.

Apropos Innereien: Die Organspende von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zugunsten seiner Ehefrau Elke Büdenbender hat den Autor dazu veranlasst, dieses Stück zu schreiben. Im Zimmertheater steht es den ganzen Sommer über auf dem Spielplan.