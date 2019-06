Von Julia Behrens

Heidelberg. Wie ein kleiner Fisch schwimmt ein buntes Auge durchs Meer. Es schwebt über einem Korallenriff, das auf der einen Seite schön farbig und auf der anderen ganz blass aussieht. Das reich verzierte Auge ist gestickt und die schillernde Unterwasserlandschaft aus unendlich vielen, feinen Stoff-Applikationen zusammen gesetzt: "Metamorphose, the Coral Reef" der Französin Marie-Christine Hourdebaigt ist Teil der ambitionierten Ausstellung "Keep Your Eye on the Planet" in der Textilsammlung Max Berk in Heidelberg-Ziegelhausen.

Und die ist gleich doppelt interessant, weil sie sich nicht nur auf filigrane und poetische Weise mit den ökologischen und gesellschaftspolitischen Problemen unserer Erde auseinandersetzt, sondern auf der Zusammenarbeit zweier Kulturen basiert.

Organisiert wurde die Schau von Pascale Goldenberg, die seit 2004 als Mitglied der Deutsch-Afghanischen Initiative in Freiburg mit dem Stickprogramm "Guldusi" über 200 Frauen in drei afghanischen Dörfern fördert, die damit oftmals den Lebensunterhalt ihrer Familie bestreiten. Deren kleine Handstickereien werden in Europa verkauft oder dienen hier bei Wettbewerben im Bereich Textilkunst als Ausgangspunkt für neue Kreationen.

Das schauende Auge als Symbol für den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur aus den Händen der Stickerinnen liefert diesmal den Stoff für die Ideen von Künstlerinnen aus England, Schweden, Belgien, Frankreich, der Schweiz oder Deutschland und wird jeweils auf sehr fantasievolle Art in die Arbeiten integriert. Dabei verwandeln sich die sorgsam gefertigten Stücke aus Afghanistan zu Blättern, Schmetterlingsflügeln, zu Vögeln und Fischen oder zieren das Gesicht der Welt, der Sonne und des Universums.

Die 45 Werke in Ziegelhausen, die im Rahmen einer Ausschreibung von einer Jury ausgewählt wurden, kennzeichnen mehrere inhaltliche Ansätze: Einige zeigen Migrationsströme, Bootsunglücke, Verschmutzung der Weltmeere und Artensterben. Wieder andere setzen den Missständen paradiesische Zustände entgegen - mit der Darstellung von intakten Pflanzenwelten oder friedlichem Kinderspiel. Insgesamt sind viele Stücke sowohl handwerklich als auch kompositorisch anspruchsvoll und bringen das Zusammenwirken der jeweiligen Urheberinnen einprägsam zum Ausdruck.

Info: Keep Your Eye on the Planet: Ein textiler Blick auf unsere Welt. Eine Ausstellung der Deutsch-Afghanischen Initiative im Textilsammlung Max Berk, Brahmsstraße 8, Heidelberg-Ziegelhausen, bis 28. Juli. Öffnungszeiten: Mittwoch/Samstag/Sonntag, 13 bis 18 Uhr. Mehr dazu hier. Filmabend "Kultur kennt kein Heimweh" mit Hassan Nazeri am 14. Juli, 19 Uhr. Vortrag von Simin Heiderfazel am 21. Juli um 18.30 Uhr und Afghanische Küche bereits ab 17 Uhr.