Von Matthias Roth

Heidelberg. Über zwei Meter breit, mehr als einen Meter hoch: Gelb. An den Rändern häufiger als in der Mitte, wo es mit sattem Rot, Spuren von Grün, Schwarz oder Blau konfrontiert wird. Trotz seiner Größe sprüht das Bild, das Herbert A. Jung hinter seinem Schreibtisch hängen hat und das kein Titel in irgendeine Assoziation zwingt, vor Details. Man kann es mit großem Abstand genauso betrachten wie mit der Lupe und wird immer etwas Unerwartetes finden.

Wie lange der Chemiker (der erst in späten Jahren anfing, das zu machen, was ihn sein Leben lang faszinierte: das Malen) für dieses Bild von 2013 brauchte, weiß er nicht genau. Ein Farb-Archäologe müsste die vielen Schichten untersuchen, die der Maler auftrug, abkratze, neu aufsetzte, wieder übermalte. Ein langer (Trocknungs-) Prozess forderte Gelassenheit – und die Entscheidung, wann Schluss ist mit dem Übermalen: "Das ist das Schwierigste", so Jung im Gespräch, "aufzuhören, bevor es zu viel wird."

Als Maler sei er Autodidakt, gelernt hat er die Kunst "by doing – and looking!" Vom Schauen lernen: Das war für ihn immer wichtig und der Besuch von Ausstellungen eine feste Konstante in seinem Terminkalender. Barnett Newman in London hinterließ starke Eindrücke, die US-amerikanischen Abstrakten Expressionisten und – unverkennbar – der deutsche Gerhard Richter.

Auf Papier fing Herbert A. Jung an, dann kamen Aluminiumbleche, Kartons (oft auf Bleche aufgezogen), auch Glas oder transparente Folien hinzu. Am Anfang waren es Lacke, dann Ölfarben in Grundtönen: Ein kraftvolles Dottergelb, ein Blutrot, ein Preußischblau, Schwarz, Weiß. Differenzierte Mischungen entstehen während des Malprozesses. Überhaupt: Auch die Bildidee entsteht meist erst während des Malens. Allenfalls eine Farbidee gibt etwas vor.

Eine andere Leidenschaft drängt sich gelegentlich in den Schaffensprozess: die Fotografie. Porträts – von Heidelberger Persönlichkeiten, aber auch etwa von dem Schriftsteller Louis Begley – kombiniert er am Bildschirm mit (Detail-) Aufnahmen seiner Gemälde und schafft damit so etwas wie "abstrakte Porträts".

Eine weitere Bildidee nimmt im Œuvre des Künstlers Raum ein: Das Übermalen eigener Arbeiten bzw. von Kunstdrucken fremder Werke. Da finden sich dann Reste von Mondrian oder Richter unter dem Bild. Der 1937 in Brandenburg Geborene, der seine künstlerische Tätigkeit erst um die Jahrtausendwende intensivierte, begann seine Arbeit mit Skulpturen: Eisengitter, wie sie beim Betonbau verwendet werden, drapiert mit kubischen oder runden Steinen in typischen Mondrian-Farben: Sie waren der Türöffner. Aber die Skulptur beschäftigte ihn auch später: Magnete fesseln erodierende Nägel, deren massiver Rost ganz fein nach unten rieselt – man kann quasi zusehen, wie die Zeit vergeht! Das Metall zersetzt sich, da es schwefelsäurehaltiger Luft ausgesetzt wurde: Der Chemiker wurde hier zum Künstler.

Info: Kunstraum Herbert A. Jung, Obere Neckarstraße 12, bis 11. Oktober. Anmeldung unter Telefon 06221-650077 oder E-Mail herbert@jung-heidelberg.de ist aufgrund der Corona-Verordnungen verpflichtend.