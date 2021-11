Von Peter Wiest

Heidelberg. Immer wieder gut, oft sogar noch besser und immer wieder schön: Lapidar, aber wahr, wenn es um einen Konzertauftritt von Silje Nergaard geht. Die Norwegerin ist mittlerweile fast so etwas wie eine Art Stammgast bei Enjoy Jazz und begeistert mit ihrer lupenreinen Stimme und ihren zwischen Melancholie und Heiterkeit pendelnden Songs bereits die zweite Generation der Festival-Gänger. So jetzt wieder im Karlstorbahnhof, wo der lange geplante Auftritt zuvor coronabedingt verschoben werden musste und die Sängerin wohl auch deshalb als Ausgleich gleich zweimal hintereinander an einem Abend auf der Bühne stand.

Als "Silje Nergaard pur" war das Ganze zuvor angekündigt worden. Und genau so war es – zur offensichtlichen Freude der Norwegerin selbst, ganz besonders aber auch zur Begeisterung des Publikums, das bereits nach den ersten Stücken in teilweise frenetischen Applaus ausbrach. Ihre Stimme hat über all die Jahre eher noch an Prägnanz und Ausdruckskraft dazu gewonnen, ist nach wie vor leicht und schwebend, wandelt locker und elegant zwischen laut und leise, zwischen hoch und tief und nicht zuletzt auch immer deutlich hörbar und spürbar zwischen Schwermut und Lebensfreude.

Kaum einer anderen Sängerin gelingt es wie Nergaard, diese Emotionen in ihrem Gesang widerhallen und in ihren Songs widerspiegeln zu lassen, wobei sowohl sie als auch das Publikums selbst den schwermütigsten Melodien immer auch noch ein Stück Zuversicht abgewinnt. Dass es ihr ein Anliegen ist, ihre eigene Lebensgeschichte und ihre Erfahrungen mit dem Publikum musikalisch zu teilen, daraus macht die Sängerin keinen Hehl, erzählt gut gelaunt die eine oder andere Episode und bringt dabei immer wieder das Publikum zum Schmunzeln.

Musikalisch waren die Konzerte im Karlstorbahnhof weitgehend geprägt von Songs aus Nergaards letztem Album "Houses", das sie mit dem Pianisten Espen Berg aufgenommen hat, der an diesem Abend ihr "Orchester" bildete, wie sie selbst es ausdrückte. Berg ist ein außergewöhnlicher Musiker, der es verstand, dem Instrument auch ganz ungewöhnliche Klänge zu entlocken.

Dann nahm er sich immer schnell wieder zurück, war pianomäßig ganz "Orchester" und ließ Nergaard und deren Songs die passende und perfekte Begleitung angedeihen. So fiel es der Sängerin leicht, ihrerseits ganz aus sich herauszugehen und ihre Stimme förmlich fliegen zu lassen bei Stücken aus dem neuen Album wie "My Crowded House", das sich mit der oft all zu gedrängten Situation daheim in Zeiten des Lockdowns auseinandersetzt, oder dem wunderbaren "Ballet Boy", in dem sie schildert, wie sie immer wieder heimlich einem jungen Balletttänzer und dessen Freundin zugesehen hat.

Höhepunkte des Abend waren alt vertraute Klänge wie "Be still my Heart" oder "Tell me where you’re going", das sie vor 30 Jahren mit Pat Metheny aufgenommen hat und das auch in der puren Piano-Begleitung nichts an seinem Reiz verloren hat. Zwei pure Konzerte ohne Schnickschnack also: Egal, ob man das Ganze als "Jazz" oder "Anderes" kategorisieren mochte.