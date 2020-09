Von Timo Gass

Heidelberg. Alles begann am 26. August 1869 mit einer ersten Gemäldeausstellung in zwei leer stehenden Zimmern der heutigen Friedrich-Ebert-Schule. 150 Jahre später steht das Ausstellen und Vermitteln von Kunst noch immer im Mittelpunkt, doch hat sich die Ausrichtung des Heidelberger Kunstvereins im Laufe der Jahrzehnte doch stark verändert – nicht zuletzt auch wegen der Corona-Krise.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die andernorts einsetzenden Vereinsgründungen noch nicht im badischen Raum angekommen. Als erster in dieser Region wurde der Heidelberger Kunstverein von kunstinteressierten Bürgerinnen und Bürgern gegründet. 150 Mitglieder traten spontan ein.

Die beiden wichtigsten Ziele waren bei der Gründung, Gegenwartskunst nach Heidelberg zu holen und eine eigene Sammlung aufzubauen. Grundlage war ein neues Selbstverständnis des aufstrebenden Bürgertums: Man wollte die Auseinandersetzung mit Kultur und das Sammeln von Kunst nicht mehr ausschließlich den adligen Eliten überlassen. Der Impetus lautete: Kunst und Kultur nicht als Privileg der Reichen und Schönen, sondern als Ausdrucksform der bürgerlichen Zivilgesellschaft.

Erstes überregionales Interesse wurde Anfang des vergangenen Jahrhunderts unter dem Vorsitz Henry Thodes erweckt. Der an der Universität Heidelberg lehrende Kunsthistoriker verfolgte eine eher national-konservative Linie. Im Kontext seiner Zeit sperrte er sich gegen die französischen Impressionisten und zeigte stattdessen die Werke deutscher Akademiemalerei beispielsweise von Hans Thoma oder Arnold Böcklin. Das Ziel, eine eigene Sammlung aufzubauen, wurde bald wieder aufgegeben. Nach avantgardistischen Tendenzen in den frühen 1930er Jahren wurde das Programm unter der Herrschaft des NS-Regimes gleichgeschaltet und als Teil der Propagandamaschinerie missbraucht.

1946 wurde der Heidelberger Kunstverein neu gegründet. Die Ausstellungen wurden deutlich experimenteller und offener. Speziell unter der Leitung Hans Gerckes, des ersten festangestellten Direktors des Vereins, wurden die Formate immer mutiger. Von nun an ging es darum, durch bildende Kunst einen Aktionsraum zu schaffen, in dem gesellschaftliche und ästhetische Anliegen zusammengeführt werden konnten. Ein Beispiel: die Schau "Der Baum" von 1980, die das Baumsterben in eindrücklichen Bildern kritisierte. Legendär ist auch Gerckes Ausstellung über die Farbe Blau.

Ursula Schöndeling leitet den Heidelberger Kunstverein seit 2017. Foto: HDKV

Nach der Ära Gercke erfuhr der Verein unter dem dänischen Kunsthistoriker Johan Holten einen erneuten Kurswechsel. Der Blick wurde nun stärker auf internationale Werke aus dem Bereich der Konzeptkunst gerichtet. Heute ist Holten Direktor der Mannheimer Kunsthalle. Klare zeitgenössische Positionen vertritt auch die derzeitige Kunstvereinsdirektorin Ursula Schöndeling. Aktuell zeigt sie unter dem Titel "endnote (ping)" Werke des international renommierten Briten Ian Kiaer. Er nutzt die verschiedenen offenen Raumebenen des Kunstvereins und präsentiert eine neue, extra für Heidelberg angefertigte pneumatische Rauminstallation. Zu sehen ist sie bis zum 1. November.

Der Corona-Lockdown traf den Kunstverein am 17. März, "aber wir konnten unsere Türen bereits am 4. Mai wieder öffnen", sagt Ursula Schöndeling. "Abstand halten war und ist beim Flanieren durch die Ausstellungsräume kein Problem. Denn Kunst wird von den meisten individuell oder in kleinen Gruppen genossen." Die Besucherinnen und Besucher zeigten durchweg Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen und hielten sich an die Vorgaben. "Für mich ist das ein Zeichen von echtem zivilgesellschaftlichen Engagement und gegenseitiger Rücksichtnahme."

Die Schließung im Frühjahr betraf die Ausstellung der Biennale für aktuelle Fotografie, die als Gemeinschaftsprojekt mit weiteren Institutionen der Metropolregion normalerweise einen großen Zulauf verzeichnet. "Deshalb haben wir die Ausstellung über den geplanten Zeitraum verlängert." Außerdem organisierten alle gemeinsam digitale Ausstellungsrundgänge. Der Lockdown führte aber auch zu ganz anderen Problemen: "Zwischenzeitlich wussten wir nicht, ob die Leihgaben noch rechtzeitig ankommen würden", sagt die Direktorin. "Aber wir haben es dann doch geschafft, eine Ausstellung mit drei Künstlerinnen aus drei Kontinenten zu realisieren. Eine Schau mussten wir ins nächste Jahr verschieben, können dafür aber die anderen geplanten Ausstellungen des Jahres realisieren."

Die derzeit rund 800 Mitglieder haben den Kunstverein "großartig unterstützt", betont Ursula Schöndeling. "Wir bekamen so viel nette und ermutigende Post." Im Juni konnten 100 Besucherinnen und Besucher eingelassenwerden, im September stieg der Zustrom deutlich an. "Wir haben uns über dieses wunderbar große Interesse sehr gefreut. Wir sehen das als Beweis dafür, dass sich die Mitglieder und Kunstinteressierten auch und gerade unter Ausnahmebedingungen für unsere Kulturangebote starkmachen. Kultur ist kein Luxus!" Davon seien alle überzeugt.

Info: Heidelberger Kunstverein, Hauptstraße 97. Geöffnet Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag 11 bis 18 Uhr; Donnerstag 11 bis 20 Uhr. Telefon 06221/18 40 86.