Von Wolfgang Nierlin

Montana 1925. Auf einer großen Kuh-Farm in weitläufiger Landschaft verkörpern zwei ungleiche Brüder den Gegensatz zwischen Tradition und Moderne, konservativen Idealen und fortschrittlichem Aufbruch. Während sich der schüchterne, leicht pummelige George (Jesse Plemons) kultiviert gibt und die Manieren der feinen Gesellschaft pflegt, lehnt der raubeinige Phil (Benedict Cumberbatch) mit provozierender Attitüde und dabei immer auf Konfrontation aus alles Neumodische, Unmännliche und Schwächliche ab.

Phil ist als Cowboy ein stolzer Reiter, während George bereits Auto fährt. Als schroffer, gutaussehender Außenseiter, der einst ein Studium der Altphilologie absolviert hat, beschwört er in der Verehrung seines legendären verstorbenen Freundes Bronco Henry zugleich das ideal des naturverbundenen Helden. Für diesen Freundschaftskult hat sich Phil heimlich ein homoerotisches Refugium geschaffen, mit dem er seine verdrängten Wünsche sublimiert.

Jane Campion ist mit ihrem vieldeutig schillernden Spätwestern "The Power of the Dog" diesen Mechanismen einer verleugneten Identität auf der Spur und knüpft damit zugleich an aktuelle Gender-Diskussionen an. Außerdem reflektiert ihr vor allem durch seine Landschaftspanoramen visuell beeindruckender Film, der in Neuseeland gedreht wurde, die Ursachen einer gespaltenen Gesellschaft. In ihr sind die Fortschrittsfeinde allerdings nur auf den ersten Blick die Stärkeren.

Um das zu verdeutlichen, erweitert die preisgekrönte australische Filmregisseurin das Beziehungsfeld mit einer sensiblen Mutter-Sohn-Geschichte. Die verwitwete Rose (Kirsten Dunst), die ein Restaurant führt, kümmert sich darin liebevoll, fast symbiotisch um ihren introvertierten, musisch veranlagten Sohn Peter (Kode Smit-McPhee). Der zart und schwächlich erscheinende junge Mann wirkt in der ihn umgebenden, groben Männerwelt wie ein Fremdkörper, hat aber innere Härte und eine dunkle Seite entwickelt.

Mit der Heirat zwischen George und der zunehmend unsicherer werdenden Rose, die von ihrem neuen Schwager offen angefeindet wird, verlagert Jane Campion die Perspektive allerdings allmählich auf die Antipoden Phil und Peter. Als der Jüngere das Geheimnis des Älteren entdeckt, nähern sich diese sukzessive und vertraulich einander an.

Für Augenblicke spiegelt sich in ihrer erwachenden Beziehung Phils vergangene Freundschaft zu seinem verstorbenen Vorbild. Fast scheint es, als könne er dieses Rollenmodell als Ersatzvater, das außerdem homoerotisch grundiert ist, reaktivieren. "Ein Mann muss geduldig allen Widrigkeiten trotzen", ist so ein Satz, der dafür stehen könnte.

Doch auf eine Art missbraucht Peter Phils Vertrauen, aus dem eine unerfüllte Sehnsucht spricht, um sich und vor allem seine alkoholkranke Mutter zu schützen. In ihm wacht nämlich ein Dämon der Rache.

Jane Campions vielschichtiger sorgsam entwickelter Film, der mit einer teils überdeutlichen Symbolik manchmal ins Plakative abrutscht, nutzt den Kontext einer vertrauten Erzählung, um unsichere männliche Identitäten zu hinterfragen. Gerade aufgrund dieser zeitgemäßen Thematik werden "The Power of the Dog" Oscar-Chancen eingeräumt.

Info: Heidelberg, Karlstorkino (OmdtU): 6., 14. und 19. Januar. Der Film ist aktuell auch bei Netflix abrufbar.