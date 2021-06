Heidelberg. (sal) Die Wanderbühne Theater Carnivore meldet sich zurück. Gegründet 2015 von dem Heidelberger Schauspieler Florian Kaiser zeigt sie diesen Sommer ihr neuntes Stück. "Liebe oder Leben" von Ingeborg von Zadow ist ein komödiantisches Spektakel, das am Freitag, 2. Juli, um 19 Uhr auf dem Weingut Clauer Premiere feiert. Mit Motiven nach einem historischen Wanderbühnenstück erzählt die Komödie in sechs Akten von großer Liebe, verratenen Gefühlen und viel Zauberwerk; Regie führt Florian Kaiser.

Die Königin von England hat guten Grund, mit ihrem Heer gegen den König von Schottland zu ziehen. Ihr Sohn will sich mit dem schottischen König duellieren, aber er verliebt sich unsterblich in dessen Tochter. Verwicklungen sind also garantiert.

Info: Premiere ist am Freitag, 2. Juli, um 19 Uhr, auf dem Weingut Clauer, in Heidelberg. Danach gibt es Spieltermine (auch mit Menü) im Klostergarten von Stift Neuburg. www.wanderbuehne.com.