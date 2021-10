Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Lange stand alles auf der Kippe. Noch bis in den Sommer hinein war Dieter Borchmeyer nicht klar, ob er seine Heidelberger Vorträge zur Kulturtheorie fortsetzen kann oder nicht. Die Corona-Krise hatte die populäre Reihe, die der Literaturwissenschaftler seit 2008 ausrichtet, zunächst jäh unterbrochen und ihr dann auch noch ein Finanzierungsproblem beschert. "Thomas Hampson hat mir mitgeteilt, dass seine Stiftung in eine gewisse Schieflage geraten ist", erinnert sich Borchmeyer beim Videotelefonat mit der RNZ. "Er bat mich um Verständnis, dass er sich von der Förderung zurückzieht." Jetzt war guter Rat teuer.

Schließlich hatte der in München lebende emeritierte Professor die Vortragsreihe längst vorbereitet. Prominente Künstler und Wissenschaftler hatten sich bereit erklärt, sich in diesem Wintersemester mit Borchmeyer die Bühne zu teilen. Zudem hätten ihn in dieser Phase immer wieder Briefe aus der alten Heimat erreicht, berichtet der 80-Jährige: Fans der Veranstaltung wollten wissen, wann und wie es nach der Corona-Pause weitergeht. In seiner Notsituation wandte sich Borchmeyer an jemanden, der die Vortragsreihe vor Jahren durch eine Anschubfinanzierung überhaupt erst ermöglicht hatte: MLP-Mitgründer Manfred Lautenschläger. "Und dieser wunderbare Mann hat gesagt: ,Gut, dann übernehme ich das, was Thomas Hampson gezahlt hat’", schildert ein sichtlich erleichterter Dieter Borchmeyer. Er geht sogar so weit, seinen Mäzen als "Vater der Veranstaltung" zu betiteln. Und welche Rolle kommt dann ihm selbst zu? "Die der Mutter vielleicht", meint der Literaturexperte und muss dabei dann doch ein wenig schmunzeln.

Dieter Borchmeyer freut sich, dass es nach Corona-bedingter Unterbrechung weitergehen kann– umso mehr, da sogar ein Ende der Heidelberger Vorträge gedroht hatte. Foto: Rothe

Wenngleich sein Vergleich kurios anmutet, mit dem Thema der in der kommenden Woche startenden Reihe, lässt er sich durchaus verknüpfen. Schließlich geht es in diesem Semester um Paar-Konstellationen. "Die großen Liebenden": So hat Borchmeyer die bevorstehende Vortragsreihe überschrieben. Mit dem universellen Thema der Liebe möchte der Wissenschaftler sowohl das studentische als auch das städtische Publikum ansprechen – wobei Borchmeyer zugibt, dass am Ende vermutlich die Senioren die numerische Oberhand behalten werden. In den Räumlichkeiten der Universität können sie in den nächsten Monaten nicht nur Orpheus und Eurydike, Don Quijote und Dulcinea oder den unvermeidlichen Romeo mit Julia begegnen. Auch zu den Beziehungen zwischen Hero und Leander, Paolo und Francesca oder Salomon und Sulamith werden Impulse gesetzt.

Bekannte Namen nicht nur unter den literarischen Vorbildern: Viele der Vortragenden standen in der Vergangenheit bereits in Heidelberger Hörsälen. Der Ägyptologe Jan Assmann oder die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold sind nur zwei Beispiele. Wichtig sei es ihm, keine "professoralen Langweiler" einzuladen, betont Borchmeyer. Gerade in der Auseinandersetzung mit den großen Werken der Weltliteratur sei es entscheidend, eine rhetorisch wirkungsvolle, aber verständliche Sprache einzusetzen, so seine Maxime. Zur Not ist da ja aber noch die universelle Sprache der Musik, die die Reihe begleiten wird. Besonders freut sich Dieter Borchmeyer auf das Gesprächskonzert mit Cornelius Meister, das sich mit Richard Wagners "Tristan und Isolde" und der "Kunst des Übergangs" auseinandersetzen wird.

Nicht nur im Falle des renommierten Pianisten und Dirigenten, der einst GMD am Heidelberger Theater war, hat Borchmeyer seine Beziehungen spielen lassen: Eröffnet werden die Heidelberger Vorträge zur Kulturtheorie von einer bekannten Schauspielerin: "Senta Berger ist zum Glück eine vollkommen unprätentiöse Person, mit der ganz wunderbar zusammenzuarbeiten ist", freut sich Borchmeyer. Der Initiator und sein Stargast werden am 21. Oktober, unterstützt von dem Pianisten Hedayet Jonas Djeddikar, eine Dialog-Lesung präsentieren. Genauer gesagt, ein Liebesgespräch zwischen Hatem und Suleika aus dem "West-östlichen Divan". Goethes Hommage an den persischen Dichterfürsten Hafis soll die aus 15 Veranstaltungen bestehende Reihe zum Semesterende auch beschließen. Christina Landshamer (Sopran), Jonas Müller (Bariton) und Gerold Huber (Klavier) führen am 3. Februar ausgewählte Vertonungen des "Divan" auf.

Info: Die Vortragsreihe beginnt am Donnerstag, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Aula der Neuen Universität.