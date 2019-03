Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Im Paris des Jahres 1895 sieht es für den französischen Dramatiker Edmond Rostand (Thomas Soulivérès) zunächst aus, als wäre er mit seiner Kunst gescheitert und als ginge es überhaupt mit dem Theater zu Ende. Eben ist am Théâtre de la Renaissance sein Stück "Die Prinzessin im Morgenland" (eigentlich: "Die ferne Prinzessin") mit Sarah Bernhardt in der Hauptrolle krachend durchgefallen. Das Publikum gähnt gelangweilt, der aufgebrachte Direktor spricht von einem "Fiasko". Und auf seinem Heimweg zu Frau und Kind landet der deprimierte Poet zu allem Überfluss auch noch in einem jener neumodischen "Säle für die Projektion bewegter Bilder", in denen faszinierte Zuschauer die ersten kurzen Filme der Brüder Lumière bestaunen.

Zwar findet Edmond bei seiner verständnisvollen Frau Rosemonde Gérard (Alice de Lencquesaing) Trost. Doch nach einem Zeitsprung von zwei Jahren leidet der mittlerweile verarmte Schriftsteller immer noch an einer Schreibkrise und zudem an Neurasthenie. In Alexis Michaliks schwungvoller Filmkomödie "Vorhang auf für Cyrano" (Edmond), die er nach seinem eigenen Bühnenstück gedreht hat, wird Rostand durch mehrere Begegnungen förmlich aus seiner prekären Existenz gerissen. Und zwar zunächst durch den Ruf des berühmten Komödianten Constant Coquelin (Olivier Gourmet), der in Geldsorgen steckt und deshalb die Paraderolle in einem neuen Stück braucht, das es noch nicht gibt.

Rostand soll es schreiben und in drei Wochen zur Premiere bringen. Coquelins zupackender Optimismus und Tatendrang vertreiben Edmonds Lethargie. Neuen Schwung und zunehmenden Mut gewinnt er aber auch durch die Begegnung mit dem gebildeten Besitzer (Jean-Michel Martial) der "Brasserie chez Honoré". Plötzlich, tatsächlich aber vom eigenen Leben inspiriert, ist die Idee zum "Cyrano de Bergerac" geboren. Und während die Theatermacher beginnen, mit übermütiger Improvisationslust erste Handlungsskizzen auszutauschen, tritt schließlich in Gestalt der hübschen Jehanne (Lucie Boujenah) Edmonds Muse auf den Plan.

Edmonds romantisch-seelenvolle Liebesbriefe, die der Dichter inkognito für seinen Schauspieler-Freund Leo (Tom Leeb) an die Schöne schreibt, werden schließlich zum Kern seines neuen Schauspiels. Fortan durchdringen sich wechselseitig nicht nur Leben und Kunst, sondern auch das Schreiben des Stücks und die parallel dazu stattfindende Inszenierung. Auch für diese, von spöttischen Kritikern schon als "Katastrophenprojekt" belächelt, gilt es immer wieder Hindernisse zu überwinden.

Michaliks ebenso turbulente wie geistreiche Verwechslungskomödie über die fiktive Entstehung des "Cyrano" schwingt sich hier auf zu einer berührenden Hommage an die Improvisationslust einer chaotischen Theaterarbeit, die schließlich in einem überragenden Erfolg kulminiert. Allen Rückschlägen zum Trotz führen glückliche Fügungen und überraschende Lösungen schließlich zu einer umjubelten Kunst, die ihrerseits dem Leben und der Liebe auf die Sprünge hilft.

