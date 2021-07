Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Hätten Sie’s gewusst? Von wem ist der Ausdruck "Niemand ist eine Insel?" Antwort: Buchtitel von Johannes Mario Simmel. Korrekt. Und vom wem ist "Wem die Stunde schlägt"? Na klar, Buchtitel von Ernest Hemingway. Auch richtig. Und doch sind beide Antworten höchstens die Hälfte der Wahrheit. Denn die Zeilen stammen ursprünglich von John Donne, einem der bedeutendsten englischen Dichter des frühen 17. Jahrhunderts. 1624 veröffentlichte er seine "Meditation XVII", und da heißt es mahnend: "No man is an island....To whom the bell tolls, it tolls for thee."

Wer das noch nicht wusste, wurde am Freitagabend ein Stück schlauer, als Ensemblemitglieder des Heidelberger Theaters auf der Bäderterrasse im Schlossgarten Lyrik von John Donne vortrugen. Der Titel "Wenn Liebe ineinander gießt" war gut gewählt, besingt der Dichter doch die zahlreichen Facetten von Liebe ebenso realistisch wie sinnlich. Für Zeitgenossen mag das heftig gewesen sein, zumal Donnes metaphysischer Blick körperliches Begehren in ein heiliges Mysterium verklärt. "Ganz bloß und nackt, dich zu erfreun bereit" widmet er sich seiner Geliebten.

Mit viel Körpereinsatz und sichtlicher Spielfreude tauchten Hendrik Richter, Nicole Averkamp, Marco Albrecht und Lisa Förster in Donnes Gedankenwelt ein; Jeremy Heiß begleitete sie musikalisch. Vor der Kulisse des Heidelberger Schlosses (Bühne: Julica Schwenkhagen) agierte das Quintett in zeitgenössischen Kostümen (Isabell Wibbeke). Diese reizvolle Kombination versetzt die Zuhörer ein halbes Jahrtausend zurück, als ein zarter Parfümhauch auf der Haut von einer heimlichen Liebesnacht kündete, wie Donne beschreibt.

Ebenfalls meist nur unter Historikern und Anglisten bekannt ist, dass John Donne 1613 auch die Hochzeit des Heidelberger Winterkönigs Friedrich V. mit Elisabeth Stuart von England besungen hat. Das prächtige historische Kulissenbild von Heidelberg war also sinnvoll ausgewählt – und ein echter Hingucker.

"Was muss dich mehr bedecken als ein Mann?" fragt John Donne, um dann gleich noch ein paar praktische Tipps für vergnügliche Liebesspiele anzuschließen – aus männlicher Sicht, versteht sich. "Wenn Du beim Kopf beginnst, verlierst du Zeit, von unten ist’s nur halb so weit". Die Schauspieler stürzten sich voller Begeisterung in dieses Sprachgemisch aus Üppigkeit und Frivolitäten, aus Lust und Wollust. Bei Donne reimt sich (in der deutschen Fassung) auch locker "Treue" auf "Reue". Das Publikum hörte es mit Vergnügen, viele Besucher hätten aber gerne gewusst, welche Übersetzung diesem heiteren Theaterabend zu Grunde lag. Hier schweigt sich der Programmzettel leider aus. Ein gelungener Abend, bei dem das Sonnendeck seinem Namen gerecht wurde und Lust auf mehr machte.

Info: Gespielt wird auf dem Sonnendeck noch bis 1. August. Das Platzangebot wurde erweitert, zusätzliche Karten gibt es an der Abendkasse. Pflicht sind der Nachweis eines der drei G und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.