Von Diana Deutsch

Heidelberg. Man stelle sich vor: Die Neue Aula der Universität Heidelberg ist komplett besetzt, alle Stufen sind belegt und vor der Tür warten noch Studierende. So ging es zu bei Klaus Bergers legendären „Nikolausvorlesungen“, einem Cocktail aus Theologie, Esprit und Humor. International bekannt gemacht haben den Theologieprofessor aber nicht seine Bonmots, sondern seine mehr als 70 Bücher und unzähligen Zeitungsartikel, seine Eloquenz und sein Mut. Für dieses Lebenswerk wurde Klaus Berger (79) jetzt mit dem renommierten „Augustin-Bea-Preis“ ausgezeichnet, den die „Stiftung Humanum“ verleiht. Die Liste seiner Vorgänger liest sich illuster. Sie reicht von Papst Benedikt XVI. über Kardinal Meisner bis zum Juristen Paul Kirchhof.

Die erste Frage lautet immer: Ist Klaus Berger nun eigentlich katholisch oder evangelisch? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Irgendwie ist Berger beides. 1940 in Hildesheim geboren und in Goslar aufgewachsen, begeisterte er sich schon früh für katholische Theologie und alte Sprachen. Bis heute spricht er gern und fließend Latein, selbst mit seinen Handpuppen. Das Priesterstudium führte Berger nach Fulda und München, wo die Luft vibrierte: Das 2. Vatikanische Konzil war in Vorbereitung, die katholische Welt in Aufregung. Einer der wichtigsten Vorbereiter des Konzils war Kurienkardinal Augustin Bea, ein württembergischer Jesuit, der sich zeitlebens für die Einheit der Christen eingesetzt hat. Aber von ihm wusste Berger in jener Zeit noch nichts.

Den Priesterstudenten plagten andere Sorgen. Schlimme. Die theologische Fakultät der Uni München hatte seine Dissertation abgelehnt. Zu ketzerisch. Klaus Berger hatte geschrieben, Jesus Christus habe das Judentum nicht abschaffen, sondern vollenden wollen. Mit dieser Auffassung war Berger seiner Zeit weit voraus. „Nachtseiten“ nannte Berger diese bittere Enttäuschung. „Über sie wollen wir schweigen.“

Der Häresievorwurf beendete Bergers Ausbildung zum Priester, nicht aber seine Karriere als Theologe. Die Fakultät für Evangelische Theologie an der Universität Heidelberg erkannte das wissenschaftliche und rhetorische Talent und bot dem jungen Theologen Asyl. „Das Professorenkolleg brachte es fertig, mich wider alle Regeln an der Universität zu halten“, formulierte Berger bei Preisverleihung. „Zunächst freilich als Sozialfall.“

Das änderte sich schnell. Über 60 Doktoranden hat Berger von 1974 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 betreut. Der hochgewachsene Zwei-Meter-Mann trat gern und oft bei Fernsehdiskussionen auf und er schrieb regelmäßig in der FAZ. Meist kritisch.

„Wir ehren das Werk eines großen und geradlinigen Gelehrten, der durchaus auch austeilen kann“, sagte denn auch Pater Wolfgang Spindler, der Stiftungspräsident. Bergers 1500-seitiger Apokalypse-Kommentar sei „ein Wunderwerk theologischer Gelehrsamkeit“, befand der Tübinger Prof. Josef Nolte.

Die „Stiftung Humanum“ wurde 1966 von christlichen Sozialwissenschaftlern und Unternehmern gegründet. Sie hat ihren Sitz in Lugano in der Schweiz. Der Augustin-Bea-Preis wird seit 1969 in unregelmäßigen Abständen vergeben. Er ist mit 30.000 Schweizer Franken dotiert.