„Dracula“ kehrt in den Schlosshof zurück: Raphael Gehrmann spielt in der Wiederaufnahme des Grusicals die Titelpartie. Foto: Sebastian Bühler

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Es geht voran, im Heidelberger Theater wird bald wieder geprobt, "wahrscheinlich schon Ende des Monats", bestätigte Intendant Holger Schultze gestern der RNZ. Die Sehnsucht nach Kultur werde immer größer, "und die Nachfrage ist riesig". Das zeige auch das Interesse an den gestreamten Konzerten. 2000 Zuhörer hätten diese Angebote angeklickt. Daraus resultiere ein enormer Schub für die Schlossfestspiele, die vom 12. Juni bis 1. August unter Wahrung sämtlicher Corona-Schutzmaßnahmen über die Bühne gehen sollen. Der Vorverkauf beginnt am 13. März, bis 15. April wird ein Frühbucher-Rabatt gewährt.

> Schauspiel: Vorsicht, die Blutsauger sind wieder los! Als Wiederaufnahme präsentieren die Schlossfestspiele Bram Stokers "Dracula" in der Spielfassung Jürgen Popigs. Die Produktion wird unter der Regie des Grusical- und Komödienspezialisten Christian Brey neu einstudiert, da wegen der Corona-Abstandsregeln auf die zehnköpfige Statisterie verzichtet werden muss. 269 Zuschauer können im Schlosshof dabei sein – "Stand heute", wie Schultze betont, da die Zahlen den jeweils aktuellen Sicherheitsvorkehrungen angepasst würden.

Als Premiere ist die Marivaux-Komödie "Das Spiel von Liebe und Zufall" im Dicken Turm geplant, inszeniert von Lilli-Hannah Hoeppner. Der Text wurde von der Stückemarkt-Autorin Sigrid Behrens neu übersetzt. Sie habe die Freiheit des Humors stärker betont als die Rokoko-Schnörkel des Originals, um eine heute wirksame Fassung zu erstellen, erklärt das Leitungsteam. Ins Halbrund des Dicken Turms können nach jetzigem Stand 62 Besucher kommen.

> Musiktheater: Im vergangenen Jahr fiel das "Weiße Rössl" pandemiebedingt aus, deshalb wird Ralph Benatzkys turbulenter Evergreen nun nachgeholt. Felix Seiler, ein ehemaliger Assistent des "Regie-Königs" Barry Kosky, übernimmt die Inszenierung. "Damit stimmen wir die Zuschauer auf die Urlaubssaison ein", sagten Ulrike Schumann und Thomas Böckstiegel, die Leiter der Opern-Sparte.

> Junges Theater: Natascha Kalmbach holt Michael Endes "Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe" in den Englischen Bau des Schlosses. Das nur fragmentarisch überlieferte Kinderbuch wurde von Wieland Freund komplettiert und von der Spartenleiterin für die Bühne bearbeitet.

> Konzertprogramm: Generalmusikdirektor Elias Grandy plant drei Schloss-Konzerte, beginnend mit Tschaikowskys Serenade für Streichorchester und Sibelius’ "Pelléas et Mélisande", dirigiert von ihm selbst. Das zweite Schlosskonzert unter der Leitung Florian Ziemens ist den Goldenen Zwanzigern und der Berliner Operette gewidmet. Mit von der Partie ist Salome Kammer, deren internationale Karriere 1983 am Heidelberger Theater begann. Dietger Holm holt den "Zauber der Operette" in den Schlosshof. Abgerundet wird das Programm durch die Dinner-Konzerte "Melodien à la Carte".

