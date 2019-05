Von Milan Chlumsky

Heidelberg. Mausefallen nannte Constance, die Ehefrau von William Henry Fox Talbot, spöttisch die kleinen, grob geflickten Holzkästchen von etwa 5 bis 8 Zentimetern Länge, die ihr Mann im August 1835 im heimischen Anwesen auslegte. In diesen Holzkästchen befanden sich mit lichtempfindlichen Substanzen imprägnierte Papiere, die der Gelehrte über eine lange Belichtungszeit hinweg in verschiedenen Ecken seines Hauses platzierte. Eines dieser Negative wird heute als erstes Negativ der Welt bezeichnet.

An diese Tradition knüpfen alle "Pinhole" Fotografen an, die heute - wie als Protest gegen die Perfektionierung der digitalen Technik - nach dem fast identischen Prinzip fotografieren: Die meist selbst gebastelte Lochkamera folgt dem Prinzip der Camera obscura, wobei es durch ein kleines Loch in der Wand zu einer Abbildung der Außenwelt an der gegenüberliegenden Wand kommt - was schon Aristoteles kannte. Es erscheint nichts einfacher, als ein fotoempfindliches Papier in eine Schachtel mit einem kleinen Loch zu setzen, wobei es hier keine Linse gibt, was eine Unschärfe der Bilder mit sich bringt.

Doch die Gemeinde der "Pinhole Photography" hat enormen Zulauf bekommen. Grund genug für den Heidelberger Markus Kaesler, schon zum zweiten Mal Arbeiten von Kollegen aus der ganzen Welt nach Heidelberg zu holen. Bei "The Art of Pinhole Photography" in der Hebelhalle sind Künstler aus den USA, Litauen, Weißrussland, England, Schweden, Brasilien und Japan vertreten.

Der Camera Obscura am nächsten steht der Japaner Kohsuke Higuchi, der eine gigantische Camera obscura aus Sperrholz baute. Nach langer Belichtungszeit erschien ein Negativbild, das Higuchi am Computer bearbeitete und mit Aufnahmen bei verschiedenen Lichtverhältnissen kombinierte.

Die aus Litauen stammende Inga Dinga hat ihre selbstadaptierte Kamera mitgebracht. Es handelt sich um eine Analogkamera, die jedoch anstatt des Objektivs ein winziges Loch hat, welches durch eine kleine Platte zugemacht wird. Für die Belichtung auf Negativfilm reicht es, für wenige Sekunden die kleine Platte abzunehmen. Das Ergebnis sind sensibler Aufnahmen von Menschen und Landschaften, was auch für die poetischen Barytabzüge von Jeff McConnell, der in New York und in Findlay/Ohio das Straßengeschehen aufnahm.

Die meisten Arbeiten in der Hebelhalle sind schwarzweiß und haben einen hohen ästhetischen Wert. So erreicht die Pinhole Photography etwas, was in der digitalen Bildflut selten geworden ist: das Verweilen vor einer Fotografie, um die besondere Stimmung wirken zu lassen. Das zeigen auch die Fotografien von Diana Pankova, Mauricio Zapata, Nils Karlson, Ky Lewis, Lena Källberg und Margot Senkova deutlich. Da ist es eine gute Nachricht, dass die Pinhole-Fotografie künftig als Triennale in Heidelberg ihren Platz hat.

Info: Hebelhalle Heidelberg, bis 5. Mai, Freitag und Samstag, 16 bis 20, Sonntag 15 bis 20 Uhr.