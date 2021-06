Zwei Liebende in ihrer eigenen Welt: Andrea Muelas Blanco und Arno Brys in der Choreografie „Flutter“ auf dem Sonnendeck im Heidelberger Schlossgarten. Foto: Theater und Orchester HD

Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. Theater draußen fühlt sich derzeit fast wieder "normal" an. Und so passt das neue Angebot der Heidelberger Schlossfestspiele perfekt zur vergleichsweise entspannten Pandemielage: eine einstündige vorabendliche Tanz-Soirée auf dem "Sonnendeck" der Bäderterrasse im Heidelberger Schlossgarten. Für das Programm unter dem Stichwort "Zusammen" hat der Leiter der Dancecompany am Theater Heidelberg, Iván Pérez, zwei seiner erfolgreichen Duos gegenübergestellt.

Das Eingangsstück des Abends, "Flutter", entstand 2018 für Natalia Osipova, die Primaballerina am Londoner Royal Ballet: ein Fest weicher, fließender, schwebender Bewegungen. Die Komposition "Mothertongues" von Nico Muhly entfaltet einen magischen Erinnerungsraum, eine Klanglandschaft, in der Frauenstimmen mal bedeutungsträchtige Adress-Ziffern rezitieren, mal betörend schön singen. Darin bewegen sich Andrea Muelas Blanco und Arno Brys aus dem Heidelberger Ensemble, denen der Choreograf die deutsche Erstaufführung anvertraut hat, wie zwei Liebende in ihrer eigenen Welt.

Eine fast greifbare Spannung hält das Paar zusammen – sie lesen sich die nächsten Bewegungen, die kleinen Veränderungen und größeren Stimmungsschwankungen förmlich von den Augen ab. In kurzen Momenten der Vereinzelung, des Innehaltens scheinen die Beiden aufzutauchen wie aus einer anderen Welt. Weiße, weitgehend durchscheinende Kostüme (Christina Cunningham) unterstreichen die Grundstimmung dieses Duos, das tänzerische Qualitäten zum Leuchten bringt.

So sanft geht es im zweiten Stück nicht zu: "Kick the Bucket" lässt sich etwa mit "ins Gras beißen" übersetzen. Ganz so schlimm wird’s dann doch nicht, aber hier geht es zwischen der taiwanesischen Tänzerin Yi-Wei Lo und ihrem Partner Kuan Ying-Su doch ordentlich zur Sache. Das Stück, ein Revival aus dem Jahr 2011, hat entscheidend zur internationalen Karriere von Iván Pérez beigetragen. Es war auch schon Part des Online-Tanzabends "Momentum" und ist jetzt erstmals in Heidelberg live zu sehen. Das Paar, das hier seine emotionalen wie physischen Kräfte und die Beschränkungen durch das Gegenüber austestet, setzt sich über typische Rollenzuschreibungen und oberflächliche Kräfteverhältnisse auf überraschende Weise hinweg. Am Ende lässt der Choreograf die Kraft der Psyche dominieren. (Wieder am 3., 11. und 18. Juli, www.theaterheidelberg.de)