Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Jetzt startet es wieder durch, das Heidelberger Taeter-Theater, um bei seinem Open-Air-Sommer "alles frisch und neu / und mit Bedeutung auch gefällig" zu machen – ganz nach dem Rezept des guten, alten Goethe aus dem "Vorspiel auf dem Theater", das bei vielen "Faust"-Inszenierungen dem Rotstift zum Opfer fällt. Nicht so bei den Taetern auf dem Landfried-Gelände, wo just mit dieser Szene die viermonatige coronabedingte Schließung endet und das diesjährige Sommertheater beginnt. Aufatmen, durchatmen, Kultur genießen – so soll es sein!

Freiluft-Theater ist für die Truppe ein Novum, aber bei ihrem Potpourri unter dem Titel "Klassisches von Goethe, Kafka und Lessing" greifen die Taeter auf neu inszeniertes Material früherer Erfolgsproduktionen zurück. Kurzum: Es regiert zum Pläsier des Publikums "Vernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft" nach dem von Goethe vorgegebenen Rezept. Wolfgang Graczol, der Taeter-Prinzipal, spielt natürlich den Theaterdirektor, Dieter Aschoff gibt den elitären Dichter, während Anne Steiner-Graczol darauf pocht, dass man auf der Bühne – anders als vom Dichter beabsichtigt – nicht die Nachwelt schufte, sondern fürs Vergnügen der Mitmenschen: Eine gute Portion "Narrheit" muss schon sein.

Vor dem roten Vorhang wird das Wortgefecht um Goethes Theater-Ästhetik klar und wirkungsvoll ausgefochten. Die sechs Druckseiten umfassende Lektion für drei Personen sollten sich alle Regie-Eleven, Nachwuchs-Dramatiker und Dramaturgie-Aspiranten ins Kollegheft schreiben. Schließlich geht es im "Bretterhaus" genauso wie beim Freiluft-Theater darum, den ganzen "Kreis der Schöpfung" zu beherrschen: "Vom Himmel durch die Welt zur Hölle."

Bevor Graczol mit Kafkas Monolog "Elf Söhne" den väterlichen Kritizismus als so unwürdige wie unmenschliche Haltung entlarvt, tritt Beate Lesser mit einem musikalischen Intermezzo an die Rampe. Sie erweist sich als kokette Chansonnette und heitert ihre Zuhörer mit dem "Kleinen, grünen Kaktus" auf. In dieser Weise angestachelt, folgt man der Litanei des Vaters, dem keiner seiner Söhne rundum zu gefallen scheint. Jeder hat zwar die einen oder anderen Vorzüge, aber stets gibt’s was zu meckern.

Ganz anders verhält es sich bei den drei Söhnen, von denen in Lessings "Ringparabel" aus "Nathan der Weise" die Rede ist. Keinen zieht der Vater einem anderen vor, deshalb erhalten alle drei identische Ringe "von unschätzbarem Wert" und mit der geheimen Kraft, den Träger "vor Gott und Menschen angenehm zu machen". Dieses Gleichnis über die Gleichwertigkeit der drei Weltreligionen (Judentum, Christentum und Islam) ist aktueller denn je. Es verfehlt auch bei den Taetern seine Wirkung nicht.

Info: Das Sommertheater des Taeter-Theaters auf dem Landfried-Gelände dauert bis zum 2. August. Gezeigt werden verschiedene Inszenierungen und Gastspiele. www.taeter-theater.de, Telefon 06221 / 16 33 33.