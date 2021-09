Von Matthias Roth

Heidelberg. "Oft ist es besser, nicht gleich zu wissen, was man sieht." Warum? "Weil man dann genauer hinschaut."

Das Gespräch in der Gedok-Galerie am Römerkreis in Heidelberg nimmt viele überraschende Wendungen. Die Künstlerin Susanne Neiss, in Worms geboren und ausgebildet in Mannheim an der Hochschule für Gestaltung (später: für Grafik bzw. neuerdings "für Kommunikationsdesign"), fotografiert. Aber ihre Fotografien sehen selten wie Fotos aus und spiegeln schon gar nicht das ästhetische Ideal heutiger Handy-Knipserei.

Vielmehr scheinen ihre Bilder wie gemalt, mit Licht gemalt, weitgehend abstrakt, oft mehrfach verspiegelt, in der Perspektive uneindeutig. Unschärfe überwiegt, Farbtöne changieren, konkrete Objekte treten wie hinter Vorhängen aus Licht hervor. Kurz: Susanne Neiss "fotografiert" nicht im üblichen Sinn, sie macht Kunst mit Hilfe der Kamera.

Warum so viel Unschärfe?, fragen wir. "Vieles im Leben ist nicht so klar, wie wir das gerne hätten", antwortet sie. Die Wirklichkeit ist vieldeutig, die Wahrnehmung oft ungenau. Auch tagsüber: Neurologische Forschungen bestätigen, dass unser Bewusstsein am Tag gar nicht viel unterschiedlicher arbeitet als in der Nacht. Wir durchträumen auch den Tag, blenden nur das meiste aus, damit wir den Weg wieder nach Hause zu finden. Wir würden sonst wohl ziellos umherirren.

Zum ersten Mal zeigt Susanne Neiss hier ihre achtteilige Serie "Sometimes" (2020). Sie entstand über einen längeren Zeitraum: Die ersten Bilder (obere Reihe) entstanden noch mit einer analogen Kamera, an einem heimatlichen See – als der Filmtransport plötzlich streikte. So kam es zu Mehrfachbelichtungen von einer Hütte im Freien, die nun den Grundstock der Serie bilden.

Viel später wurden diese Aufnahmen mit digitalen Bildern eines Marmeladenunglücks auf dem Küchenfußboden kombiniert: Hier ist die Undeutlichkeit des Fotografierten so groß, dass Assoziationen fast zwanghaft in eine von der Farbe Rot dominierte Richtung gehen. Während die frühen Aufnahmen eine Außensituation zeigen, scheinen diese Bilder nach innen zu gehen und Szenen von Gewalteinwirkung zu beschreiben. Die Bilder beginnen, eine Geschichte zu erzählen, und eine relativ scharfe Kante als Diagonale weckt Erinnerungen an ein Messer: "Es sei die Geschichte eines Missbrauchs", so die Künstlerin, "zumindest eines Traumas. Das sagen jedenfalls viele, die diese Bilder zum ersten Mal sehen."

Diese Serie wird in der Heidelberger Gedok-Galerie durch nicht sehr viele andere Bilder überlagert. Nur ganz wenige Einzelstücke wählte Susanne Neiss zusätzlich aus, sie zeigen Landschaften, die von Lichtreflexen oder Spiegelungen konterkariert werden, oder einen wunderschönen Vogel vor gelbem Hintergrund: Auch hier sehen Auge und Verstand mehr, als tatsächlich da ist. Die Bewegung des Vogels, der sich von einem Ast aufschwingt, scheint bei aller Unschärfe klar erkennbar – und dennoch handelt es sich bei dem fotografierten Objekt nur um ein Loch in einem Bauzaun. Der ästhetische Reiz gaukelt uns also Realitäten vor, die so nicht existieren, und Susanne Neiss gibt Gelegenheit zur Überprüfung unserer Sinne. Die seit 1999 (Welde-Kunstpreis) mehrfach ausgezeichnete Künstlerin scheint zufrieden, wenn wir uns haben täuschen lassen. "Als ich das Foto zum ersten Mal sah, dachte ich auch, ich hätte einen Vogel fotografiert!" Manchmal ist der Künstler eben selbst eben überrascht von seinem Werk.

Info: "Sometimes – Bilder von Susanne Neiss", Gedok-Galerie Heidelberg, Römerstraße 22, bis 16. Oktober.