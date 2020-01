Von Ingeborg Salomon

Heidelberg/Berlin. Überraschung! Als Marlene Dietrich am Silvesterabend die Bühne im Alten Saal des Heidelberger Theaters betritt, sieht das Publikum einen platinblonden Vamp vor sich, gehüllt – um nicht zu sagen gezwängt – in ein weißes Abendkleid, das ziemlich üppige Kurven eher betont als verhüllt. Sieht eher aus wie Marilyn Monroe, mag sich mancher gedacht haben, der mit Marlene Dietrich eine androgyne Femme fatale im schwarzen Smoking verbindet. Doch als Susanne Jansen zu singen beginnt, sind alle Zweifel verflogen. Der Sopran der Berliner Schauspielerin und Sängerin ist volltönend und erreicht hohe Töne ebenso wie mühelos wie tiefe – und das rauchig-verruchte Timbre der Original-Marlene beherrscht die 56-Jährige auch hervorragend. Nach 70 Minuten bester musikalischer Unterhaltung bleiben keine Wünsche offen, das Publikum feiert die Vollblutmusikerin und den sie an Klavier und Akkordeon begleitenden Alexander Ernst begeistert.

"Ich bin von Kopf bis Fuß ..." ist der wohl bekannteste Song von Marlene Dietrich, deshalb war er wohl für dieses Programm titelgebend. Doch das Leben der 1901 in Berlin geborenen Sängerin war so schillernd wie die eindrucksvollen High Heels, in denen Susanne Jansen über die Bühne stöckelte. Dazu trug die Schauspielerin schwarze Netzstrümpfe und einen Polarfuchs verwegen um den Hals geschwungen, später ein schwarzes Kostüm und Zylinder. Nachdem der Film "Der blaue Engel" Marlene Dietrich 1930 zum internationalen Durchbruch verholfen hatte ("Ich bin die fesche Lola") folgte sie dem Regisseur Josef von Sternberg nach Hollywood.

Mächtig Eindruck machte sie bei den amerikanischen GIs, die sie im Zweiten Weltkrieg mit ihren Liedern bei Laune hielt. An all diese Lebensstationen erinnerte Susanne Jansen ebenso emotional wie verletzlich, auch mit vielen Titeln in englischer und französischer Sprache. Marlene Dietrichs zahlreiche Geliebte, darunter Erich Maria Remarque und Jean Gabin, wurden ebenso thematisiert wie die schwierige Beziehung zu Tochter Maria Riva. Mit "Sag mir, wo die Blumen sind", "Ne me quitte pas" und "La vie en rose" beeindruckte Susanne Jansen ihr Publikum. Das erklatschte sich zwei Zugaben und wurde schließlich mit "Frag nicht, warum ..." in die Silvesternacht entlassen.