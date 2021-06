Von Matthias Roth

Heidelberg. Das Datum dürfte wenigen bekannt sein: Am 11. Dezember 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, das Juden Ämter in der Verwaltung der Stadt Köln zugestand. Das Schreiben ist nun 1700 Jahre alt und belegt, dass jüdisches Leben bereits in der Spätantike in Europa und auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik integrativer Bestandteil kulturellen Lebens war.

Bereits 2018 wurde in Köln ein Verein gegründet, der dieses Jubiläum bundesweit begehen wollte, und das Forum für Kunst erklärte sich früh bereit, dazu einen Betrag zu leisten, so der Vorsitzende des Forums, Werner Schaub. An einer Ausschreibung beteiligten sich fast 400 Künstler aus ganz Deutschland, eine Jury wählte 140 davon aus (darunter 28 aus Heidelberg und der Region), die nun 337 Arbeiten zeigen. Nur das Format war vorgegeben, um ein möglichst breites Spektrum in den gegebenen Räumen präsentieren zu können, so Schaub: "Da stecken rund 1000 Arbeitsstunden drin, von insgesamt 25 Helferinnen und Helfern." Das Bundesministerium des Innern, die Stiftung Kulturfonds Bonn, die Stadt Heidelberg und das Regierungspräsidium Karlsruhe unterstützten die Schau finanziell.

Zu Arnold Schönberg, eine Arbeit von Reingard Tausch aus Heidelberg. Foto: MR

Die Arbeiten, die hier zu sehen sind, sind entsprechend der Zahl der Beteiligten äußerst vielfältig. Es ging bei der Ausschreibung nicht darum, Künstler mit jüdischem Hintergrund zu finden oder darum, speziell jüdische Kunst zu zeigen. Vielmehr war es Absicht, Künstlerinnen und Künstler anzuregen, unter dem Motto "was bleibt" Assoziationen zu artikulieren, die sie mit jüdischem Leben in Deutschland verbinden.

Viele verknüpfen den jüdischen Beitrag zu Leben und Kultur allgemein und speziell in Deutschland mit Persönlichkeiten, die diese nachhaltig prägten. Da geht das Spektrum von Franz Kafka bis Arnold Schönberg und Walter Benjamin, von Rosa Luxemburg bis Ida Dehmel, Rose Ausländer, Lotte Lazerstein und Else Lasker-Schüler.

Die Mikwe in Speyer, dargestellt von Liliana Geiss aus Mühlhausen. Foto: MR

Neben diesen Berühmtheiten stehen aber auch weniger Bekannte im Zentrum mancher Arbeit, etwa der Mosbacher Heimatdichter Jakob Mayer (1866-1939) oder Glikl bas Judah Leib (die Tochter des Judah Leib) aus dem 17. Jahrhundert, von der umfangreiche Memoiren erst im 20. Jahrhundert übersetzt und veröffentlicht wurden.

Aber es gibt auch Themen, die weniger auf Persönlichkeiten Bezug nehmen und etwa den jüdischen Witz oder Symbole wie der "Judenstern" und die Angriffe auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen thematisieren. Der Holocaust selbst tritt eher am Rand in Erscheinung, etwa in den Lebensdaten der Porträtierten.

"Es geht bei dieser Ausstellung weniger um Kunst selbst, auch wenn sehr namhafte Künstler wie etwa Klaus Staeck oder Jochen Gerz daran beteiligt sind. Die Beiträge sind eher als politische Statements gegen den wieder zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und der Welt zu verstehen", so Werner Schaub. Dennoch zeigen die zahlreichen Werke auch einen schönen Querschnitt künstlerischen Ausdrucks, dem eine politische Aussage ja nie gänzlich abzusprechen ist.

Info: Forum für Kunst Heidelberg, Heiliggeiststraße 21. Vernissage am Sonntag, 27. Juni, 20 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. Zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung, die bis 15. August zu sehen sein wird. www.heidelberger-forum-fuer-kunst.de/aktuell.html