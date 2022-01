Von Simon Scherer

Heidelberg. Mit seinem "Rosenkavalier" schuf Richard Strauss 1910 eine Oper, die verschiedenste Einflüsse aus Musik, Literatur und Kunstgeschichte in sich vereint. Einen ähnlichen Gedanken verfolgte das Heidelberger Silvesterkonzert, das am Neujahrstag wiederholt wurde. Es legte über die Musik einen Text, der die Legende vom Rosenkavalier aus der Betrachtung eines Kunstwerks heraus erzählt: einer Spieluhr mit drei Stockwerken.

In zwölf Szenen schildert sie die komplette Geschichte von der Fürstin Werdenberg und ihrem Liebhaber Octavian, der sich später als Zofe Mariandel verkleidet und in Sophie verliebt, die aber eigentlich der Baron Ochs heiraten will. Geschrieben und rezitiert hat diese Texte Konzertpoet Tomi Brunke, die Musik dirigierte Generalmusikdirektor Elias Grandy am Pult der Heidelberger Philharmoniker mit Strauss’ Fassung für Salonorchester.

Ein durchaus überzeugendes Konzept, das die Idee des Gesamtkunstwerkes konsequent umsetzte und jede Textpassage an passenden Stellen der Orchesterpartitur platzierte. Als sich Brunke später ein paar Mal setzte, genoss man allerdings auch die Momente, als die Bühne allein der Musik gehörte. Diese Musik verwöhnt nämlich mit traumhaften Melodien und Harmonien, für die das Orchester keine Wünsche offenließ.

Mal spritzig beschwingt, mal hingebungsvoll romantisch überzeugten die Musiker durchweg mit Klangschönheit und gewählter Ausdrucksweise. Zu verdanken war das auch ihrem Dirigenten, der zunehmend zu Hochtouren auflief und selbst mit dieser überschaubaren Besetzung ein sinfonisches Fest zu feiern vermochte, das unterschiedlichste Schauplätze und stilistische Einflüsse streifte. Besonders den träumerischen Schwärmereien war man schnell verfallen. Da hätte man sich durchaus ein paar mehr Sprechpausen gewünscht.

Nicht weniger facettenreich gestaltete Brunke seine Texte: Mit angenehm temperierter, aber nicht zu aufdringlicher Stimme widmete er sich der Beschreibung seiner Spieluhr, deren Figuren gleich viel plastischer und greifbarer wirkten. Das ganze Geschehen erhielt so eine neue Dimension, da neben der eigentlichen Handlung auch ein Loblied auf das Kunsthandwerk des Spieluhrenmachers gesungen wurde. Die Grenzen waren hierbei fließend, da man oft nicht genau wusste, ob man sich gerade im Duell von Baron Ochs mit Octavian befindet, der Analyse der kunstvollen Figuren der Spieluhr oder philosophischen Ausflügen des Erzählers. Das i-Tüpfelchen dieser bravourösen Komposition war die perfekte Abstimmung auf die Musik, sodass man schnell den Eindruck gewann, Sprecher und Orchester würden sich gegenseitig austauschen, welcher Ton für das nächste Kapitel angeschlagen wird.

Der Humor kam natürlich auch nicht zu kurz, wenn etwa beim "hormonell inspirierten Ochs" parallel zum berühmten Walzer die Lacher garantiert waren. Die Freude Brunkes beim Erzählen war absolut ansteckend und ließ die Emotionen immer höher steigen. Am Schluss nahm der Konzertpoet sein Publikum sogar bis in die Spitze der Spieluhr mit und weit darüber hinaus, wo man sich in einem Schwingungstableau befand, in das alle Empfindungen dieser Welt hineinmanövriert waren.

Von der äußersten Kante dieser Aussichtsplattform erblickte man schließlich Amor, der eine silberne Rose schnitzte, deren Splitter als Lametta aufs Publikum herunterrieselten. Mehr Neujahrszauber geht einfach nicht.