Von Susann Behnke-Pfuhl

Erst auf den zweiten Blick erkennt man die Notenschlüssel in der Goldkette, die elegant und leicht anmutet. In der diesjährigen Doppelausstellung der Galerie Staeck sind Goldschmiedearbeiten von Heidi Saul zusammen mit Werken von Sigmar Polke zu sehen. Die Ideen für ihre neusten Kreationen hat die Heidelbergerin wieder aus Italien mitgebracht, aus dem malerischen Arezzo in der Toskana, einer Stadt, die für ihre Flohmärkte berühmt ist. Dort findet die Künstlerin ihre „objet trouvés“ vergangener Zeiten, um sie zu raffinierten Schmuckstücken zu verarbeiten. „Nicht erfinden, sondern finden“: Diesem Motto bleibt sie weiterhin treu und hat damit Erfolg.

Aus alten Bakelitschaltern kreiert sie moderne Kettenverschlüsse, Rücklichter aus Rubinglas funkeln in Anhängern, Schreibmaschinentasten verwendet sie für ihre Gold- und Silberringe. In ihren modernen Kompositionen kommen Bernstein, Korallen, Perlen und Edelsteine zum Einsatz. Herzstück ihrer neusten Kollektion ist ein Goldring, den ein frei gelegtes Uhrgehäuse ziert. Auffällig sind kreisförmige Kettenanhänger mit sternförmigem Muster. Es handelt sich um Florentiner Mosaik aus der Zeit um 1950, das aus Ebenholz, Metall und Perlmutt hergestellt wurde. Typisch für Sauls Arbeit sind die Ketten aus vergoldeten Dichtungsringen für Kolben, die ihren eigenen Retro-Charme entfalten.

Mit Heidi Sauls erlesenen Kreationen werden Grafiken von Sigmar Polke (1941– 2010) ausgestellt. Der im schlesischen Oels geborene Künstler, dessen Werke kürzlich in der Stuttgarter Staatsgalerie („Baselitz – Richter – Polke – Kiefer“) zu sehen waren (die RNZ berichtete), prägte zusammen mit Gerhard Richter, Konrad Lueg und Manfred Kuttner den Begriff des „kapitalistischen Realismus“. Als ironische Antwort auf die Kunstrichtung des „sozialistischen Rea-lismus“ gedacht, ging es Polke darum, analog den Künstlern der Pop Art Alltagsphänomene seiner Umwelt darzustellen. Er begann mit Rasterbildern, experimentierte mit Lack und stofflichen Untergründen. Seine Zeichnungen dagegen waren witzig, humorvoll, subversiv. Wie Rolf Staeck berichtete, war Sigmar Polke mehrmals in der Heidelberger Galerie Staeck zu Gast, in der er seine Druckwerke verlegen ließ. Die ausführliche Korrespondenz mit dem Künstler ist in der Ausstellung gut dokumentiert.

Auch Polke suchte und fand seine Materialien, arbeitete mit trivialen Zeitungsausschnitten, etwa in der Offset-Siebdruck-Serie „Bargeld lacht“. Die den Arbeiten zugrunde liegenden, zeichnerisch ergänzten Collagen persiflieren den Konsumalltag der Wirtschaftswunderzeit. Ein Stück der Folie, mit der Christo das Deutsch-Amerikanische Institut verpackte, nahm er als Untergrund für seine Arbeit „Sechs Richtige für Klaus Staeck und den Rolf“. Mit wenigen Strichen ist der „Reiher mit Sonnenuntergang“ hingeworfen, ein beliebtes Tiermotiv der Nachkriegszeit, das er häufig auf trivialen Flanellstoffen abbildete. Dass Sigmar Polke auch die Vergangenheit des Dritten Reichs aufarbeitete, lässt sich an einer Arbeit ersehen, die auf ein Originalfoto zurückgeht und die die Warteschlangen vor der Ausstellung „Entartete Kunst“ 1938 in Hamburg zeigt.

Info: „schmuck trifft kunst – heidi saul + sigmar polke“, Galerie Staeck, Krämergasse 12, geöffnet täglich 14–21 Uhr. Bis 13. Dezember 2019.