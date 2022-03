Heidelberg. (RNZ) Mehr als einen Akt braucht es nicht. Wenn es der letzte ist. So wie in Samuel Becketts "Endspiel", einem absurden Drama um den blinden und gelähmten Hamm und einen kleinen Rest an Überlebenden, das in Heidelberg am Freitag Premiere feiert.

Hamm ist blind und kann nicht gehen, Clov kann nicht sitzen. Die beiden sind aufeinander angewiesen und kommen nicht voneinander los. Sie könnten die letzten Menschen sein. Aber zumindest Hamms Eltern sind noch da. Sie haben keine Beine mehr und stecken in Mülltonnen. Das Spiel geht weiter. Noch ist das der letzte Vorhang für die Menschheit nicht gefallen.

"Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende": Mit seinem "Endspiel" schuf der irische Literaturnobelpreisträger Samuel Beckett eine der prägnantesten Chiffren der modernen Literatur. Das Bild der Alten in ihren Mülltonnen hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Die ausweglose Situation ist so eindringlich wie mehrdeutig. Doch wie konnte es dazu kommen? Durch eine eingetretene Katastrophe oder eine schleichende Entwicklung? Eine Grenze ist unumkehrbar überschritten. "Alles ist ohne mich vorgegangen. Ich weiß nicht, was geschehen ist", sagt Hamm. Einzig im Spiel flüchten sich die beiden aus ihrer Verzweiflung. Ein Endspiel.

Info: Heidelberg, Freitag, 18. März, Uhr (Premiere), Dienstag, 22., Mittwoch, 23. März, 20 Uhr. Theater Alter Saal. Karten von 18,60 bis 42,80 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.