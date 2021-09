Von Franz Schneider

Heidelberg. Bekannte Gesichter, aber keine gemischten Gefühle: Mit Gregor Eisenhauer kehrte für einige liebevolle Momente einer ins Heidelberger DAI zurück, der einst in den späten 90ern die damalige lokale Szene provozierte und bereicherte. Es begleitete ihn Roman Pliske, Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verlags, auch er den hiesigen Literaten wahrlich kein Unbekannter. Dazu gesellte sich als Moderatorin ohne akademische Dünkel, aber mit Hang zur Melancholie Monika Obermeier vom philosophischen Seminar sowie Florian Russi, Schriftsteller mit kundigem Blick für die Philosophie, etwa die von Karl Popper. Ihm war an diesem Abend in der Reihe "Praktisch Philosophie" die Rolle des lebensklugen älteren Herrn zugedacht, die er mit Bravour ausfüllte.

"Liebe ohne Leiden" war zu alldem der Anlass, ein kleines, spitzzüngiges Büchlein, das schon bei den kurzen Leseproben Gregors Eisenhauers ungebrochenes Talent beweist, mit Humor die eigene Meinung nicht zu verbergen. Das altbekannte Problem mit der Liebe ist auch im Zeitalter der Digitalisierung nicht einfacher: Viele verlieben sich, zu viele trennen sich irgendwann wieder, nur einer wie Florian Russi ist seit 53 Jahren glücklich verheiratet. Gregor Eisenhauer besinnt sich dazu auf so manche Tradition. So erinnert er sich gerne an seine Zeit im Tanzkurs, als ein Mann noch lernte, sich gegenüber einer Frau zu benehmen. Und er plädiert im Zeitalter von "Parship" voller Ironie für die Rückkehr des Kupplers als klassischem Vermittler. Überhaupt ist sein Buch ein Plädoyer für das Gespräch jenseits institutionalisierter Besserwisserei, darum er auch dem Gang zum Paartherapeuten das Gespräch mit einem guten Freund vorzöge.

Und die Philosophie und die Frau? Gregor Eisenhauer schätzt hierbei besonders Xantippe, die ihren Sokrates zum Philosophieren vor die Tür setzt, und die lachende Magd aus Thrakien, die bekanntlich den Vorsokratiker Thales verspottete, weil er auf der Suche nach den Sternen in einen Brunnen stürzte. Es zeigte sich in der lebendigen Gesprächsrunde schon ein gewisser Pragmatismus mit Mut zur einfachen Wahrheit, die auf dem Weg liegt. Viele, die einen Partner suchen, sollten mal in den Spiegel schauen, dann sei klar, warum sie keinen abbekämen, so verunsichert sie dreinschauen. Obwohl doch die Chancen ganz gut wären, denn jeder zweite Mann sei ein netter Mann. Dem kann man trotzdem auch mal direkt ins Gesicht sagen, dass er schlecht im Bett sei. Wie viele Männer nach dieser philosophischen Liebesnacht im DAI das noch zu hören bekommen haben, entzieht sich unserer Kenntnis.

Info: Gregor Eisenhauer: "Liebe ohne Leiden. 55 einfache Übungen für den Herzmuskel". Mitteldeutscher Verlag, Halle 2021, 152 Seiten, 16 Euro.