Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Grau, kalt und nass zeigt sich der Exerzierplatz vor der École Militaire am 5. Januar 1895. Aus der Distanz erfasst ein konzentrierter Kameraschwenk die unwirtliche Szenerie, die an diesem Tag ein öffentliches Schauspiel bietet: Wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse wird der jüdische Hauptmann und General-Anwärter Alfred Dreyfus (Louis Garrel) degradiert.

In einer demütigenden Prozedur werden dem Verurteilten, der mehrmals seine Unschuld beteuert, die Epauletten von der Uniform gerissen und der Degen zerbrochen. Man habe "dem gesunden Körper die Pestilenz ausgetrieben", bemerkt mit antisemitischem Unterton einer der Offiziere, die das Geschehen aus der Entfernung durch ein Fernglas beobachten.

Diese Wechselbeziehung von Nähe und Distanz, die ihren Ausdruck auch in Dreyfus‘ Verbannung auf die Teufelsinsel findet, ist ein visuelles Leitmotiv in Roman Polanskis neuem Film "Intrige" ("J’accuse"), der sich höchst sachlich und weitgehend schnörkellos mit der historischen Dreyfus-Affäre beschäftigt.

Die räumlichen Verhältnisse wiederum korrespondieren mit der Introspektion des militärischen Apparates, der bemüht ist, für seine Ehrbegriffe die Wahrheit zu verschleiern. Wenn Oberstleutnant Marie-Georges Picquart (Jean Dujardin), der neu ernannte Leiter der Spionageabteilung, in einer langen, großartigen Sequenz die muffigen, im Halbdunkel liegenden Räume seiner zukünftigen Behörde abschreitet und dabei auf zwielichtige Gestalten und verkrustete Strukturen stößt, ahnt man bereits, dass hier mehr vertuscht als aufgedeckt wird.

Patriotismus, Judenhass, Ausländerfeindlichkeit und blinder militärischer Gehorsam gehen hier Hand in Hand und finden ihre Verkörperung in Picquarts Gegenspieler Major Henry (Grégory Gadebois). Als der Behördenchef im Zuge von Ermittlungen gegen einen möglichen Spion anhand diverser Unstimmigkeiten herausfindet, dass Dreyfus zu Unrecht verurteilt wurde, gerät sein Gerechtigkeitsempfinden in einen scharfen Widerspruch zu seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten.

"Geheimnisse mit ins Grab zu nehmen, gehört zu unserem Beruf", gibt ihm einer der Generäle zu verstehen und befiehlt ihm daraufhin sehr direkt, im nationalen Interesse die Wahrheit zu vertuschen. Doch trotz aller Vorurteile und militärischer Ehrbegriffe markiert Picquart hier eine entscheidende Differenz, indem er sich dem institutionellen Gehorsam verweigert und stattdessen seinem persönlichen Gewissen folgt. Als unbedingter Wahrheitssucher ist Picquart ein Mann der Veränderung und des Fortschritts, der seine Unterstützung schließlich unter Pariser Intellektuellen, namentlich dem Schriftsteller Émile Zola findet, der zu der Affäre im Januar 1898 seinen berühmten Artikel "J’accuse...!" ("Ich klage an…!") veröffentlicht.

Roman Polanski inszeniert seine Adaption von Robert Harris‘ Roman "An Officer and a Spy" (Intrige) als spannenden Thriller mit fulminanten Rededuellen und detailverliebter Ausstattung. Die Darstellung früher Formen der Überwachung trägt dabei geradezu visionäre Züge. Die Konzentration auf die subjektive Perspektive des ermittelnden Protagonisten wird wiederum unterbrochen durch wenige zentrale Rückblenden, in denen ein Abgleich zwischen Vertuschung und Aufdeckung, Lüge und Wahrheit stattfindet. Denn Polanskis filmisches Meisterwerk "Intrige" handelt nicht zuletzt von einer Diskriminierung und einem Hass, die leider bis auf den heutigen Tag virulent sind.

