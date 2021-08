Von Peter Wiest

Heidelberg. Erfolgreicher Musiker, Schriftsteller und Bestseller-Autor, Regisseur, Theater- und Filmemacher: Es gibt kaum ein künstlerisches Genre, in dem Rocko Schamoni nicht zu Hause ist, und in jedem ist er seit langen Jahren erfolgreich. Der 55-jährige Wahl-Hamburger hat sich in seinem Schaffenswahn auch durch die Corona-Pandemie nicht bremsen lassen. Jetzt singt und liest er wieder vor Publikum, auch auf der Sommerbühne im Heidelberger Karlstorbahnhof.

Herr Schamoni, auf was dürfen wir uns bei Ihrem Auftritt im Karlstorbahnhof freuen?

Ganz einfach: Mein Kollege Tex Matthias Strzoda und ich spielen Musik aus meinem mittlerweile über drei Jahrzehnte gehenden Werk. Die andere Hälfte ist dann eine Lesung, wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich aus meinem demnächst erscheinenden neuen Buch "Der Jaeger und sein Meister" vorlesen werde oder aber aus meiner neuen Kolumne, die jetzt in der Zeitschrift "Rolling Stone" erscheint.

Sie sind in den zurückliegenden Wochen und Monaten auch während der Pandemie aufgetreten, meist vor leeren Sälen. Wieso das?

Das waren sogenannte Phantom-Lesungen und Phantom-Konzerte. Ich habe dabei gefühlte 123 Orte besucht und bin dort aufgetreten, wobei leider kein einziger Zuschauer dabei war. Das war einerseits eine einseitige und teilweise frustrierende Angelegenheit; da ich jedoch die volle Gage bekommen habe, war es auch okay.

Sie sind als Schriftsteller, Musiker und Regisseur eine Art Allround-Künstler. Was machen Sie am liebsten?

Die meiste Freude bereitet mir das Musizieren mit anderen Menschen. Aber das geht ja in diesen Zeiten nicht mehr, schon gar nicht mit großem Orchester. Derzeit ist Schreiben der einzige Job, von dem man leben kann.

Was kommt besser an, Musik oder Lesung?

Schwierige Frage. Man verprellt dabei ja jeweils die Seite, die man nicht bevorzugt. Tatsächlich ist es allerdings so, dass in meiner Jugend bei Konzerten die deutlich spürbaren Sympathien im Raum die größeren waren. Mittlerweile allerdings kann ich sagen, dass es auch im literarischen Bereich durchaus bei Auftritten erotisierende Momente gibt.

Ihr neuer Roman "Der Jaeger und sein Meister" ist dem Hamburger "Geniekomiker" Heino Jaeger gewidmet. Was hat es mit dem auf sich?

Ich wollte seit 15 Jahren dieses Buch schreiben, da Heino Jaeger nicht nur für mich eines der wenigen humoristischen Vorbilder im Land ist. Heino Jaeger war einer der ganz wenigen, der zumindest im Norden bereits in den 60-er Jahren mit groteskem Humor gearbeitet hat. Ich sehe ihn als eine Art Vorläufer meiner Kunst.

Gibt es auch neue Musik von ihnen? Ihr letztes Album "Musik für Jugendliche" ist ja bereits 2019 erschienen.

In Heidelberg wird es erst mal Musik für Jugendliche geben, oder vielleicht besser für gealterte Jugendliche. Ich habe in der Corona-Zeit auch eine neue Platte aufgenommen; ob ich von der auch etwas spiele, weiß ich noch nicht.

Sie haben in Hamburg lange Jahre auf dem Kiez zugebracht und dort Kultur in unterschiedlichsten Ausprägungen genossen. Wie war das, als der Lockdown kam?

Das war ganz schrecklich, und wir haben alle nur noch auf die Erlösung gewartet. Dass diese aufgrund der Impfmuffel jetzt nicht eintritt, ist für uns Kulturtreibenden eine völlig schockierende Erkenntnis. Wir haben damit gerechnet, spätestens im Herbst wieder auftreten zu können, weil die Leute dann alle durch- geimpft sind. Im Namen der gesamten Kultur kann ich deshalb nur eindringlich sagen: Bitte lasst Euch impfen! Sonst droht nicht nur der Verlust der Kultur, sondern auch eine Spaltung der gesamten Gesellschaft.

Info: Rocko Schamoni tritt am Mittwoch, 11. August, um 19.30 Uhr auf der Sommerbühne des Heidelberger Karlstorbahnhofs auf.