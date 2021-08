Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Spätestens seit Sportschau-Reporterin Jessy Wellmer die Italiener "mit einer halben Pizza" ins EM-Achtelfinale schicken wollte, ist Vorsicht geboten, was platte Italien-Klischees angeht. Das macht die Aufgabe für Michael Santak nicht gerade einfach. Der Literaturwissenschaftler hat sich an diesem Sommerabend in der Heidelberger Gedok-Galerie die Aufgabe gestellt, ausgerechnet die Sorte italienischer Liebeslieder zu kommentieren, die direkt ins Ohr geht, aber von Liebesklischees nur so trieft.

Bei seinen Textanalysen, die von A wie Adriano Celentano bis Z wie Zucchero kaum einen der großen italienischen Popstars ausklammert, wahrt der Mann mit der Brille einen distanzierten Blick. Als es gegen Ende seines 90-minütigen Vortrags dann aber um den italienischen WM-Song "Un’ Estate Italiana" von Gianna Nannini und Edoardo Bennato geht, kann auch der Wissenschaftler nicht mehr an sich halten: Santak lässt die italienischen Einsprengsel nur so auf sein Publikum herabprasseln, während er von der "Squadra Azzurra", dem "Catenaccio" und – das hätte Jessy Wellmer sicher nicht fertiggebracht – vom "Calcio di punizione" (Strafstoß) schwärmt.

Ja, irgendwie wollen wir Deutsche halt einfach mitspielen, wenn wir nur lange genug in Kontakt mit der Sprache und dem Lebensgefühl der Italiener kommen. Diese Faszination zeigt sich bei "Canzoni d’Amore" nicht nur an den trotz heißer Temperaturen voll besetzten Stuhlreihen in der Römerstraße 22. Sondern auch an den Liebesbeweisen deutscher Vorzeigedenker, mit denen Michael Santak seinen Vortrag einleitet: "Ein tieferes Gefühl für die hohe Würde der Kunst", attestierte Johann Wolfgang von Goethe den Italienern. Friedrich Schiller wiederum schwärmte vom "Glanzgewimmel" im "zweiten Himmel": Rom. Das einprägsamste Zitat, das Santak mitgebracht hat, ist allerdings keinem bekannten Urheber zuzuordnen: "Die Deutschen lieben die Italiener, aber sie schätzen sie nicht. Die Italiener schätzen die Deutschen, aber sie lieben sie nicht."

Wer weiß, vielleicht könnte der erste dieser Sätze sogar auf den Vortragenden selbst zutreffen. Diesen Eindruck gewinnt man zum Beispiel, wenn Santak Eros Ramazzotti als "Soft Macho" bezeichnet oder bezweifelt, dass Zucchero unter der Trennung von seiner Ehefrau gelitten hat ("wer’s glaubt, wird selig"). Immer wieder fühlen sich daher im Laufe des Abends Frauen im Publikum berufen, ihre Lieblingssänger gegen solche Spötteleien zu verteidigen. Zu einem Bruch kommt es aber nicht. Spätestens wenn Santak "Azzuro", "Senza Una Donna" oder "Con te partirò" ablaufen lässt, singt der ganze Saal geschlossen mit.

Jeweils im Anschluss liefert der Literaturwissenschaftler die deutsche Übersetzung und seine persönlichen Textinterpretationen mit. So sei etwa der Name der Angebeteten im Falle von Neks rockigem "Laura non c’è" nicht zufällig gewählt: Santak erinnert an den Renaissance-Dichter Francesco Petrarca, der im 14. Jahrhundert seiner Liebe zu "Madonna Laura" in 366 sehnsuchtsvollen Gedichten Ausdruck verliehen hat. Die aus der verweigerten Liebeserfüllung resultierende Spannung spiegelt sich für Santak auch im Text des Popsongs. Die Selbstinszenierung Eros Ramazzottis in "Cose della vita" verknüpft der Wissenschaftler dagegen mit Don Giovanni aus der gleichnamigen Mozart-Oper: In beiden Fällen habe man es mit selbstbewussten Herzensbrechern, vielleicht sogar mit moralischen Anti-Helden zu tun.

Die größte Überraschung des Abends präsentiert Santak aber zweifelsohne mit "Ti Amo". Gegen die deutsche Übersetzung von Umberto Tozzis Originaltext liest sich Howard Carpendales Variante ziemlich langweilig. Warum? Weil sich Tozzi als "Toilettenpapierkrieger" bezeichnet – als Schmetterling, der am Busen seiner Geliebten zittert. Alles andere als ein Macho, wie Santak feststellt. Für ihn werden in diesem Text aus den Siebzigern bereits die Erfolge der Frauen-Emanzipationsbewegung sichtbar. Ein schöner Kontrast zu den selbstgefälligen Liebhabern aus den vorherigen Songs – und ein Klischeebruch, der diesen unterhaltsamen Abend wohltuend abrundet.