Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Augen auf bei der Berufswahl: Astronautin oder Baggerführerin sind vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber prima Berufswünsche für kleine Mädchen. Prinzessin sein ist es definitiv nicht. Das machten jetzt fünf Schauspieler und Schauspielerinnen der Städtischen Bühne Heidelberg deutlich, die auf dem Sonnendeck im Schlossgarten ihr eigenes Projekt verwirklicht haben.

"Princess forvever" ist eine spritzige Revue, die mit überholten Rollenklischees, hohlen Schönheitsidealen und gängigen Märchenmotiven spielt. 60 Minuten lang lassen Esra Schreier, Nicole Averkamp, Katharina Quast, Hendrik Richter und Marco Albrecht das Publikum in die zauberhaft-schauderhafte Welt der Prinzessinnen eintauchen.

Warum sieht der gleiche Rock an einem Model so kleidsam aus und an mir so unförmig? Also shoppt frau weiter, bis die Kreditkarte raucht. Das schadet dem Konto und nutzt nichts. Nicht einmal die Gurkenmaske hilft, wenn beim Blick in den Spiegel der Model-Glow fehlt. Und wieso kommen eigentlich Dehnungsstreifen und Rettungsreifen in der Welt der Dünnen und Schönen nie vor? Fragen über Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Frau hat es satt, seit Jahrhunderten als "die Frau von..." schmückendes Beiwerk zu sein und sich Chauvisprüche anzuhören. Die haut Hendrik Richter in einem ironischen Sprachgewitter gnadenlos raus: "Wie nennt man eine Frau, die 99 Prozent ihres Gehirns verloren hat? Witwe." Schlimmer gehts nimmer. Darüber kann nur er selbst herzhaft lachen, während die Minen seiner weiblichen Mitstreiterinnen auf der Bühne trotz Sommerhitze zu Eis gefrieren.

Natürlich müssen auch die guten alten Märchen aktuell umgeschrieben werden: Dornröschen ist ein pubertierender Boy, als er für 100 Jahre in einen bleiernen Schlaf versinkt und schließlich wachgeküsst wird – von einem Mann, in den er sich spontan verliebt. Das geht gesellschaftlich natürlich gar nicht. Noch schlechter ist Aschenputtel dran, deren Prinz sich trotz großer Liebe nicht einmal ihr Gesicht merken konnte und deshalb nach einem passenden Schuh sucht. Ja, gehts noch?

Alle Akteure hatten sichtlich Spaß an wechselnden Rollenspielen und schlüpften behänd in durchsichtige Tüllröcke und knallrote Stilettos. Da zur Bauanleitung für die perfekte Prinzessin natürlich auch ein Krönchen gehört, zierte selbiges bald alle Häupter.

Zur Freude des Publikums gab es bei dem von Isabell Wibbeke ausgestatteten Spektakel neben spritzigen Texten auch viel Musik und stimmgewaltige Songs; dabei bewies vor allem Esra Schreier am E-Piano Talent. "Schneewittchen, zerschlag deinen Sarg, du bist stark" forderte das Quintett Ohrwurm verdächtig. Denn "das Apfelgift heißt Tradition" und mit der gilt es zu brechen – nicht irgendwann, sondern sofort.

