Von Heribert Vogt

Heidelberg. Auch wenn Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko noch vor drei Tagen bei Sotschi am Schwarzen Meer gemeinsam munter auf den Skiern standen, kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Osten eine politische Kältewelle sibirischen Ausmaßes heranrollt. Und diese hat auch Belarus (Weißrussland) fest im Griff – das Land hat sich unter Lukaschenko längst den zweifelhaften Ruf der letzten Diktatur Europas erworben.

Allerdings wurden hierzulande die Massenproteste rund um die manipulierten Präsidentschaftswahlen im August 2020 von der Corona-Pandemie überlagert. Nun führt das Heidelberger Theater mit Andrej Kurejtschiks halbdokumentarischem Polit-Drama "Die Beleidigten. Belarus(sland)" das Scheitern der so hoffnungsvollen Revolution hart vor Auge und Ohr. Die gestreamte Video-Lesung war die deutschsprachige Erstaufführung des belarussischen Stücks (Übersetzung: Georg Dox; Texteinrichtung: Jürgen Popig; Video: Hanna Green).

Und wer denkt bei dessen Titel nicht an Fjodor Dostojewskis Roman "Erniedrigte und Beleidigte"? Das Leiden der Menschen in sowie um Russland hat eine lange Tradition. Und das sich wieder verdunkelnde Riesenreich scheint auch bei Kurejtschik häufig auf – in der Vergangenheit von Belarus als Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik wie in der Gegenwart des Zaren Putin. Dass der seit 1994 autoritär regierende Lukaschenko nicht fällt, hat er vor allem seinem machtvollen Skipartner zu verdanken.

Mit einer Live-Lesung rückte das Heidelberger Theater die Situation in Belarus in den Fokus. Foto: Theater HD

Aber obwohl bei dem eisigen politischen Wind sogar schon Belarussen den Kältetod starben – bei den Protesten ums Leben kamen –, lebt die Hoffnung bei den Menschen weiter. Denn: "Das Universum liebt uns", sagt eine junge Bürgerrechtlerin entwaffnend. Die "Optimistische" (Esra Schreier) ist eine von sieben Figuren, die in verzahnten Monologen ein Panorama der Proteste mit Tiefenschärfe bieten. Dabei sind auch die Protagonisten vertreten. Warum Christina Rubruck mit aufgemaltem Schnauzer den "Alten" (Lukaschenko) übernimmt, gibt Anlass zu allerlei Spekulationen. Die "Neue", Herausforderin und Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja, wird von Lisa Förster vorgestellt.

Der "Junge" ist Lukaschenkos jüngster Sohn Nikolaj (Benedict Fellmer) und sein designierter Nachfolger. Der "Vogel", ein ukrainischer Söldner (Steffen Gangloff), kämpft in einer belarussischen Sondereinheit. Die "Direktorin" (Katharina Quast) hat sich als Leiterin einer Wahlkommission an Manipulationen beteiligt. Hinzu kommt noch die Leiche eines jungen Mannes (Daniel Friedl), der am ersten Tag der Proteste von der Polizei getötet wurde.

All diese Stimmen produzieren den vielfältigen Sound der Protestbewegung gegen die Staatsgewalt. Glück und Trauer, Hoffnung und Enttäuschung, Witz und Melancholie, Absurdität und Brutalität klingen darin mit. Am Ende heißt es jedoch, dass die Belarussen zwar leidensfähig sind, aber irgendwann auch diesen Beleidigten der Kragen platzt. Denn: "Liebe lässt sich nicht besiegen."

Allerdings verhindert schon die Pandemie eine reine Schwarz-Weiß-Zeichnung der politischen Verhältnisse in Ost und West nach dem Motto: in Belarus die Diktatur, in Deutschland die lupenreine Demokratie. Denn derzeit sind die Persönlichkeitsrechte auch hier ein ganzes Stück weit eingeschränkt. Und das sensibilisiert noch einmal besonders für die belarussischen Zustände.

In Kurejtschiks Stück begegnet man einmal dem "Traum von Freiheit in einem reichen Land". Bei allen Unterschieden zwischen den Staaten: Träumen wir diesen Traum derzeit nicht alle?

Info: Weitere Lesungen am 6. und 15. März