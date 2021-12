Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Man muss sie nur lassen. Mit der Reihe "One Hit Wonder" bekommen Schauspieler, Musiker und Tänzer des Heidelberger Theaters die Möglichkeit, zu experimentieren. Völlig frei nach Lust und Laune, Regie führt die eigene Kreativität. Im Zwinger1 ging jetzt der zweite Abend dieses neuen Formats über die Bühne, und das coronamäßig ausgedünnte Publikum zeigte sich begeistert von dieser schaurig-schönen Wundertüte.

Den Auftakt machten Johanna Dähler, Daniel Friedl und Andreas Uhse mit einer Horror-Comic-Performance zum "Heidenloch". Heidelberger kennen diesen Schacht auf dem Heiligenberg, eine Zisterne aus keltischen Zeiten, um das sich allerlei fantastische Geschichten ranken. Die Schauspieler erweckten die mysteriösen Schattenwesen, die sich aus dunklen Tiefen erheben, um in Handschuhsheim ein Blutbad anzurichten, zu neuem Leben. Nach guter alter Hörspiel-Manier wurde geknistert, geschrien und gestöhnt, dass es den Zuschauern eiskalt über den Rücken lief. Dazu zeigte Peer Rudolph Originalfotos mit roten Blutlachen als Projektionen, Jeremy Heiß am Bass und Georg Zahn am Schlagzeug lieferten den passenden Sound.

Dass das Schauspieler-Trio auch prächtig den Kurpfälzer Dialekt beherrscht ("’s isch grauehaft") gab der 40-minütigen Performance eine heitere Note. Nachdem etliche Handschuhsheimer dahingeschlachtet waren und die hurtig einberufene Untersuchungskommission außer klugem Geschwafel nichts zu sagen wusste, meldet die RNZ-App: Das Heidenloch ist mit einem Gitter abgedeckt und gesperrt. Klappe zu, Gespenster tot. Vielleicht animiert die Geschichte den ein oder anderen Besucher zu einem Spaziergang zum Tatort. Dort wurde 1987 eine Schutzhütte über dem Heidenloch errichtet; der Brunnenmantel ist im Kurpfälzischen Museum ausgestellt.

Einem Mythos ganz anderer Art widmete sich Leon Spiegelberg. Im "Gestiefelten Kater" steht er derzeit als etwas tumber Hans im Alten Theatersaal auf der Bühne. Im Zwinger1 zeigte er einen an den Felsen geschmiedeten und vom Adler attackierten Prometheus, der keineswegs froh ist, als ihn der Held Herakles aus diesem Martyrium befreit. Der Feuerdieb hat sich nämlich mit seiner Situation abgefunden und betrachtet den Adler längst als Freund. Heiner Müller hat dieses Arrangement mit der Unterdrückung in seinem Theaterstück "Zement" beschrieben. Leon Spiegelberg setzt diese Idee grandios um – sich windend in seinen Fesseln und angeekelt von dem Gestank des Herakles; der hatte zuvor nämlich den Augiasstall ausgemistet. Ein Acht-Minuten-Solo, das es in sich hatte.

Um der Wundertüte eine heitere Note zu verleihen, trumpften Maren Kraus und Markus Strobl in "Bad Romance" auf und persiflierten die Genderfrage. "Sie" spielte einen Adam mit deutlichen Anklängen an Charly Chaplin, "er" eine wunderbar tuntige Eva auf Stöckelschuhen. Eigentlich sollen die beiden ganz traditionell vermählt werden, aber aus der queeren Drag-Wedding wird nichts. Feiert die Liebe, wann, wo und mit wem immer ihr wollt! lautet die frohe Botschaft, die in einen gekonnten Strip mündet. Freddy Mercury lässt grüßen.

Dass die anschließende Fete mit DJ Benjamin Punke zu Indiepop Corona zum Opfer fiel, war nur ein kleiner Wermutstropfen an diesem gelungenen Abend. Vielleicht klappt das am 5. Februar, wenn "One Hit Wonder #3" auf dem Spielplan im Zwinger1 steht.