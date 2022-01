Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Aus dem Off der dunklen Leinwand dringen heftiges Stöhnen und obszöne Ausrufe. Dann setzt sakrale Musik ein, und man sieht in der ersten Szene des Films eine junge Frau hinter einer Glasscheibe, die von einem Schalterbeamten, den man nicht sieht, zu ihrer Identität und den Motiven ihrer Einreise in die USA befragt wird. Linnéa (Sofia Kappel) ist 19 Jahre alt, kommt – angeblich für ein Praktikum – aus Schweden und ist schüchtern. Ob sie geschäftlich oder zum Vergnügen das Land besuche, fragt der Beamte. "Zum Vergnügen", antwortet Linnéa naiv. Tatsächlich will das hübsche Mädchen es in der Pornoindustrie von Los Angeles zum Star bringen. Zu ihrer Motivation befragt, erklärt sie, sie suche Spaß und wolle vor der Kamera performen.

In Ninja Thybergs Debütfilm "Pleasure", mit dem die schwedische Regisseurin an ihren gleichnamigen Kurzfilm aus dem Jahr 2013 anknüpft, ist Linnéa, die sich in der Branche Bella Cherry nennt, immer wieder in der Position der Befragten. Sie stimmt zu, erlaubt, folgt Anweisungen und unterwirft sich bis zur Selbstverleugnung. Damit ist auch ein Machtgefälle ausgedrückt, das abhängige, willfährige Frauen in Beziehung setzt zu dominanten, sich auffällig zugewandt, einfühlsam und wohlwollend gebenden Männern.

Ob beim Casting, beim Fotoshooting oder beim Dreh: Immer konfrontieren die Porno-Produzenten die Darstellerinnen mit ihrer Willens- und Entscheidungsfreiheit. Dass hinter dem Streben nach Glück und Berühmtheit auch die falschen Bilder der sozialen Medien stecken, thematisiert der Film, indem er zeigt, wie die sexuell ausgebeutete Bella sich selbst online vermarktet.

Mit ihrem dokumentarisch anmutenden, genau recherchierten Film, der hauptsächlich mit echten Pornodarstellern und Milieugrößen besetzt ist, verfolgt Ninja Thyberg die Idee, einen möglichst authentischen Blick hinter die Kulissen des tabuisierten Gewerbes zu werfen. Das geht nicht ohne Zumutungen ab. Noch aus den schockierendsten und abartigsten Szenen, für deren Darstellung Thyberg überzeugende künstlerische Lösungen findet, indem sie mitunter Bild und Ton in einer asynchronen Montage entkoppelt, spricht das Diktum professioneller Normalität.

Ohne weitere Erklärungen konzentriert sich die Regisseurin vor allem auf Bellas Aufstieg zum Pornostar. Am Ziel ihrer Träume angelangt, zerstört sie sich in ihrem eigenen Spiegelbild, indem sie ihre gefeierte Kollegin Ava (Evelyn Claire) demütigt. "Pleasure" ist ein ambivalenter Film, der patriarchale Machtverhältnisse, weibliche Stereotypen und medial konstruierte Identitäten analysiert.

