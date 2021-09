Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Die Füße zu groß, der Mund zu klein und die Haare zu strubbelig. Und die Augen sind irgendwie graugrün, statt saphirblau zu strahlen. Nichts entspricht dem eigenen Schönheitsideal, und dieses Gefühl körperlicher Unzulänglichkeit kennen schon Kinder im Vorschulalter. Body Shaming, die Beleidigung von Menschen wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes, trifft Heranwachsende lange vor der Pubertät – und tut weh. Da kommt die Ensembleproduktion des Jungen Theaters Heidelberg gerade recht.

Regisseurin Anne Wittmiß hat Nadia Buddes gleichnamiges Kinderbuch "Und außerdem sind Borsten schön" auf die Bühne des Zwinger3 gebracht – und bei der Premiere am Sonntagnachmittag hatten die Zuschauer sichtlich und hörbar Spaß. Die Schauspielerinnen Johanna Dähler und Magdalena Wabitsch zeigen mit viel Körpereinsatz, was einzelne Teile desselben so wunderbar und unverwechselbar macht.

Gehüllt in sackartige Kostüme aus Fallschirmseide mit ganz vielen Raffzügen (Idee: Naomi Kean), wird mal hier geschnürt, mal dort gezurrt. So entstehen Wespentaille und Superpopo, bei Letzterem helfen Luftballons nach. Geredet wird zunächst nicht sehr viel, die Zuschauer sind mit Gucken beschäftigt. Es gibt viel zu lachen und zu staunen, etwa wenn die beiden ihre Beine sprechen lassen. Die sind nett bemalt und unterhalten sich, indem einzelne Muskeln kontrolliert zucken. Toller Trick! Da fragt sich das erwachsene Begleitpublikum, wie die Schauspielerinnen das wohl hinbekommen. Als die Hüllen fallen, zeigen Johanna Dähler und Magdalena Wabitsch mit großer Selbstverständlichkeit viel blanke Haut. Speckröllchen am Bauch sind zumindest auf der Bühne eben keine Schande, sondern ein witziges Accessoire.

Mit viel Imponiergehabe und unter lautem Stöhnen posen die beiden wie Muskelmänner im Fitnessstudio. Die Kinder im Publikum lachen sich schlapp, die Väter auch. So viel Theater um den eigenen Körper! Nach 40 Minuten sind alle Körperteile einer genauen Inspektion unterzogen, und mit Nadia Buddes Worten lautet das Fazit: "Eins ist wichtig, wie du bist, so bist du richtig!"

Info: Im Zwinger3 ist richtig, wer (als Erwachsener) geimpft, genesen oder negativ getestet ist (vor höchstens 24 Stunden), eine FFP-2- oder medizinische Maske trägt und seine Kontaktdaten hinterlegt.