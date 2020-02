Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg/Mannheim. Auf den ersten Blick wirkt das neue, hellgrüne Logo auf der schwarzen Pressemappe des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg irgendwie fremd und deplatziert. Doch scheint sich seine Form mit einem Projektionslicht zu verbinden, dessen Strahlen vom Hintergrund her das Dunkel erhellen. Wenn man will, kann man dieses Wechselspiel auf das neue Konzept der Festivalmacher beziehen.

Bei dessen Vorstellung akzentuierte Direktor Sascha Keilholz entsprechend die Rückbindung der anvisierten Innovationen an die langjährigen Traditionen des zweitältesten Filmfestivals in Deutschland. Schon die Wahl des Speicher7 im Mannheimer Hafengebiet als Präsentationsort der neuen Strukturen sei, so Pressesprecher Mischa Smeljanskij bezüglich der sensiblen Verbindung von Altem und Neuem, deshalb ein ästhetisches Statement.

Zur ebenso engagierten wie lustvollen Wiederbelebung der Tradition gehört für Sascha Keilholz und sein dezidiert cinephiles Team folgerichtig das Kino als Erlebnis- und Erfahrungsraum. In Zeiten von Home Entertainment und Streamingplattformen setzt die anachronistisch anmutende Formel "New Film Experience" also durchaus ein konzeptuelles Gegengewicht. Keilholz, der sich als Teamplayer und Brückenbauer versteht, geht es dabei vor allem um die Einbindung von lokalen Kooperationspartnern und um Nachhaltigkeit.

Sein dynamisches Festivalkonzept sieht vor, die Vielfalt und Diversität des Vorgefundenen zu reflektieren, weshalb die 69. Ausgabe des Festivals, das vom 12. bis 22. November 2020 stattfindet, mit den Heidelberger Kinos Gloria, Luxor und Karlstorkino zusammenarbeiten wird. In Mannheim sollen dann neben Stadthaus und Atlantis die Großkinos Cinemaxx und Cineplex Planken sowie das neu eröffnete Cinema Quadrat in K1 bespielt werden. Darüber hinaus sind Kooperationen mit dem Heidelberger Kunstverein sowie der Kunsthalle Mannheim geplant.

Zu dieser Form räumlicher Dezentralisierung passt ziemlich gut, dass Sascha Keilholz mit Worten des neuen Berlinale-Direktors Carlo Chatrian das Festival "als ein System" versteht, "das Filmkunst unterstützt"; was heißt, dass nicht "das Label" im Vordergrund stehe, sondern die "richtigen Filme".

Und diese verteilen sich auf die folgenden sechs Sektionen: Im Wettbewerb "On the Rise" konkurrieren in Kontinuität zur Festivalgeschichte Talente um den dotierten Newcomer Award und den Kritiker-Preis; in der Sparte "Pushing the Boundaries" bewerben sich innovative und wagemutige Werke bereits etablierter Filmemacher um den Publikumspreis; und die Reihe "Facing New Challenges" zeigt Arbeiten aus dem Grenzbereich von Film und Kunst – "von Installationen über Konzeptfilme bis hin zu abgeschlossenen seriellen Formaten".

Daneben gibt es wieder ein Kinderfilmfest, eine Retrospektive mit einem "thematischen Fokus" sowie eine "Hommage", mit der jeweils "eine weibliche und eine männliche Persönlichkeit der Filmbranche" geehrt wird.

Für den Austausch zwischen Filmschaffenden und Publikum soll es Film- und Podiumsgespräche geben, die für verschiedene Begegnungsorte geplant sind. Den ambitionierten Festivalmachern, die mit dem neuen Konzept sowohl eine starke "kuratorische Handschrift" als auch vielfältige und nachhaltige Kooperationen verbinden, geht es dabei vor allem um "Resonanz", "Wahrnehmung" und "Präsenz".

Sie wollen möglichst viele Menschen neugierig machen und für Filmkunst begeistern. Schließlich soll ein noch nicht näher definiertes "Talent Lab" auch die Filmschaffenden selbst untereinander vernetzen.

