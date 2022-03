Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Kann man sich über Textilkunst seinen Erinnerungen nähern? Frau kann, heißt die klare Antwort, denn die 19 Mitglieder der Gruppe Quilt Art sind ausschließlich weiblich – und alle haben ihre sehr persönliche Geschichte mit Stoffen, Fäden, Nadeln und einigen sehr speziellen Zutaten wie Fotos oder Zeitungsartikel verarbeitet. Die Ausstellung "Material Evidence", die ab Sonntag in der Textilsammlung Max Berk in Heidelberg-Ziegelhausen gezeigt wird, erlaubt einen fantastischen Blick auf diese besondere Art von Sticheleien.

Mary Fogg, die 2016 im Alter von 95 Jahren verstorbene Ur-Mutter der Quilterinnen, hätte sich gewiss gefreut beim Anblick der so unterschiedlichen Arbeiten. Sie schloss sich 1985 mit sieben Gleichgesinnten zusammen und gründete die Gruppe Quilt Art. Alle zwei bis drei Jahre gibt es eine internationale Wanderausstellung, viermal jährlich treffen sich die Mitglieder wie jetzt in Köln. "Wir wollten die Künstlerinnen eigentlich bei der Vernissage dabei haben", so Kuratorin Dr. Kristine Scherer. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Vernissage zwar aus, doch die textilen Kunstwerke haben in der ehemaligen evangelischen Kirche ein würdiges zu Hause auf Zeit gefunden. Die traditionelle Definition eines Quilts als vielseitig verwendbare Steppdecke, sollte man beim Besuch ganz schnell vergessen.

Sofort ins Auge fällt beim Betreten des ehemaligen Kirchenschiffs das gequiltete Kunstobjekt von Elizabeth Brimelow. Das hängt nämlich nicht als Teppich an der Wand, sondern steht auf einem kleinen Podest, so dass die Besucher es umrunden und von allen Seiten betrachten können. "Hazel Grove" hat Brimelow ihr dreidimensionales Werk genannt, und dazu erzählt der Katalog eine Geschichte. Als die Künstlerin eine Freundin in dem netten Örtchen Hazel Grove (bei Manchester) besuchte, hörten die beiden in deren Studio Schallplatten mit verschiedenen Klängen: etwa Wellen, Regen, Sirenengeräusche, Kinderlachen, Wassertropfen und – Stille. "Das hat mich inspiriert", berichtet Elizabeth Brimelow.

Eine Inspiration ganz anderer Art erlebte Dirkje van der Horst-Beetsma. Die Niederländerin fand ein altes Foto ihrer Mutter, aufgenommen 1917. Zu sehen sind deren Eltern, sie selbst als Mädchen und ihre drei Geschwister. Die kleine Wietske hat Knochenkrebs, ein Arm ist schon amputiert, wenige Monate nach der Aufnahme starb die Siebenjährige. Aus den vielen Postkarten, die vor allem ihr Vater, der in der Armee diente, ihr schrieb, hat Wietske ein Album gemacht, und Dirkje wiederum Jahrzehnte später ein Kunstobjekt. Jede Karte erzählt eine Geschichte, verbunden sind sie mit zarten Fäden.

Eine völlig andere Ausdrucksweise für ihre Gefühle wählt Karina Thompson. Wer ihren Quilt betrachtet, ist sofort fasziniert von seiner Farbenfreudigkeit, die ansteckend wirkt. Gefertigt ist der Quilt aus verschiedenen Kimonostoffen, überall rieseln Kirschblüten, blühen Magnolien, zwitschern Vögel. Nur der Titel und die applizierten Buchstaben lassen stutzen: "Recovery Quilt" (deutsch: Erholungsquilt) und die Frage: "What will you do with your Anger?" (etwa: Wohin mit meinem Ärger?). Sie habe eine schwierige Zeit gehabt und sei in schlammiges Monochrom eingetaucht gewesen, erklärt die Engländerin. Deshalb habe sie ein Trompetengeschmetter der Farben gewählt.

Deutlich ruhiger ist die Arbeit "Das Meer" von Inge Hueber. Die einzige Deutsche, die bei "Quilt Art" Mitglied ist, hat ihre Liebe zum Wasser umgesetzt in 40 verschiedene handgefärbte Farbtöne, die sich in langen Streifen mischen und dabei schimmern und glänzen. So entsteht beim Betrachten eine leicht dreidimensionale Oberfläche, die je nach Blickwinkel in verschiedenen Blau-Grün-Tönen changiert.

Ein Neuzugang in der Textilsammlung ist dieser Kinderkimono aus Japan. Foto: KMH

Nicht versäumen sollten Besucher, über die Treppe hinauf zur Empore zu steigen, denn hier präsentiert das Textilmuseum neue Sammlungsstücke. "Wir bekommen immer wieder schöne Exponate geschenkt, oft aus einem Nachlass, und wir freuen uns, einen kleinen Teil hier zu zeigen", so Kristine Scherer. Die textilen Schmuckstücke stammen aus Japan und China, einige davon sind echte Prachtgewänder. So sind Brautröcke aus China ebenso zu sehen wie Hochzeitskimonos aus Japan, die auf der Innenseite ebenso aufwendig und sorgsam gestaltet sind wie außen. Auch ein Kinderkimono, und Schürzen sowie breite Obi – die als Bindegürtel für einen Kimono dienen – bestechen durch akkurate Verarbeitung. Auf edle Stoffe gestickt und eingewirkt entführen Drachen, Fledermäuse und Elefanten, Chrysanthemen und Kirschblüten in die Welt der symbolreichen Textilkunst Ostasiens.

Wer genau hinschaut, dem erzählen die Stoffe ganze Geschichten – und das verbindet sie mit den Quilts.

Info: Die Ausstellung "Material Evidence" in der Textilsammlung Max Berk, Brahmsstr. 8, 69118 Heidelberg, wird bis 28. August gezeigt. Geöffnet ist ab 6. März, sonntags, mittwochs und samstags von jeweils 13 bis 18 Uhr. Führungen unter www.museum-heidelberg.de