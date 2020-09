Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Das Lichtermeer der iranischen Millionen-Metropole Teheran bei Nacht erscheint schier grenzenlos. Die Kamera löst sich aus der Vogelperspektive, um die Fahrt eines Polizeiwagens zu begleiten, der mit Blaulicht vor einer hochmodernen Fernsehanstalt stoppt.

Spiegelnde Oberflächen und Transparenz charakterisieren das Gebäude, in dessen weitläufigen Fluren hektische Geschäftigkeit herrscht. Ein straff organisierter Stab von Mitarbeitern ist dabei, die erfolgreiche Live-Show "Freude der Vergebung" vorzubereiten. Darin soll eine zum Tode verurteilte junge Frau bei der Familie des Opfers Vergebung erbitten. Daneben können die Zuschauer via SMS ihr Votum in Bezug auf den Fall abgeben. Ausgestrahlt wird diese Sendung zur Wintersonnenwende, in der längsten und dunkelsten Nacht des Jahres.

Yalda ("Nacht der Geburt") heißt dieses persische Fest, mit dem das Leben gefeiert wird und das die Menschen vereint. "Yalda" heißt auch der kammerspielartige, medienkritische Film von Massoud Bakhshi, der das Format einer Unterhaltungsshow benutzt, um einen differenzierten Blick auf die iranische Gesellschaft zu ermöglichen. Doch bevor die nervös und verängstigt wirkende Maryam (Sadaf Asgari), die wegen fahrlässiger Tötung ihres Ehemanns verurteilt wurde, vor laufenden Fernsehkameras in ein sehr emotionales Wechselbad der Gefühle gestürzt wird, blickt Bakhshi hinter die Kulissen und gewährt so Einblick in die teils chaotische Funktionsweise des Studiobetriebs. Dabei manipulieren der Produzent und sein Team das Publikum durch musikalische Pausenfüller und Werbung, durch den Gastauftritt einer beliebten Rezitatorin sowie mit einer tendenziösen Reportage über den Mordfall.

Der Film lebt von diesen gleichzeitigen Ereignissen und den damit verbundenen Kontrasten. Er blickt insofern auch in einem gesellschaftlichen Sinn hinter die Kulissen einer modernen Welt mit archaischen Gesetzen und einer starken sozialen Ungleichheit. Denn Mona (Behnaz Jafari), die Tochter des Opfers, mit dem die um 42 Jahre jüngere Maryam in einer befristeten Zeitehe verheiratet war, stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie.

Während sich zwischen den beiden das Ringen um Vergebung dramatisch zuspitzt, inszeniert Massoud Bakhshi in seinem vielschichtigen Film auch den Konflikt zwischen einer diskriminierten jungen Frau und den medialen Zwängen des TV-Formats.

Info: Heidelberg, Kamera: 1. September, 18.45 Uhr; 2. September, 20.45 Uhr.