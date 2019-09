Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Lautes Hufgetrappel in Großaufnahme kündigt dramatisches Unheil an. Soldaten überfallen ein Bergdorf in den südfranzösischen Cevennen und entführen sämtliche Männer. Ihre Frauen bleiben schockiert und allein zurück. 1851 beendet Louis-Napoléon Bonaparte die 2. Republik mit einem Staatsstreich und lässt sich zum Kaiser krönen. Gegner und mutmaßliche Widerständler werden unerbittlich verfolgt, getötet oder interniert. Ein kurzes Insert klärt über die historischen Hintergründe auf, die den Rahmen für Marine Francens Spielfilmdebüt "Das Mädchen, das lesen konnte" (Le semeur) bilden.

Die französische Regisseurin hat dafür eine kurze autobiografische Erzählung der Bäuerin Violette Ailhaud adaptiert. Nach dem Überfall sehen wir diese als junge Frau, gespielt von Pauline Burlet, im Gespräch mit der Dorfheilerin. In ihr sei "alles erloschen", sagt Violette, deren Menstruation aus ihr unbekannten Gründen ausbleibt. Und auch ihre wiederkehrenden Träume von einem großen Raubvogel werden seltener.

Auf sich allein gestellt, müssen die sich selbst organisierenden Frauen nun die schwere Feldarbeit verrichten. Die Chronologie der Jahreszeiten nimmt Marine Francen dabei nicht so genau. Wichtiger sind ihr Gesichter, Körper und die Arbeit der Hände, um die Abgeschiedenheit einer matriarchalischen Welt zu zeigen.

Das fast quadratische Academy Format unterstreicht diese Enge, gruppiert die Protagonistinnen in Anlehnung an die Genre-Malerei aber auch in Szenen einer bäuerlich-ländlichen Idylle. Bei der beschwerlichen Getreideernte im gleißenden Sommerlicht, den ruhigen Pausen im Schatten oder dem Wäschewaschen am kühlen Fluss behaupten die Frauen ihre Autarkie in einer aus der Zeit gefallenen Welt.

In ihrer zwangsläufigen Nähe und Vertrautheit wachsen zugleich Lust und Begehren. Sollte doch noch ein Mann auftauchen, so versprechen sich die jüngeren unter ihnen, zu denen auch die schüchterne Violette gehört, wolle man sich diesen "teilen", um das Leben weiterzugeben und zu bewahren.

Der diesbezüglich sexuell konnotierte "Sämann" des Originaltitels ist ein umherziehender Hufschmied, der in Wirklichkeit unter dem falschen Namen Jean (Alban Lenoir) auf der Flucht ist. Der schweigsame Fremde, der fortan tatkräftig bei der Feldarbeit hilft, weckt das sexuelle Begehren der Frauen. Marine Francen lädt diese erotische Atmosphäre zusätzlich symbolisch auf, etwa wenn Jean zu Beginn seiner Mithilfe seine Sense schleift. Entgegen dem Klischee entpuppt sich der attraktive Fremde als sanfter Mann, der mit Violette nicht nur die Lesefähigkeit teilt, sondern bald auch das Bett.

Die beiden werden zu einem zärtlich liebenden Paar, das Neid und Eifersucht weckt und schließlich nicht nur von einem einmal gegebenen Versprechen, sondern auch von den politischen Zeitläuften eingeholt wird. Wenn Jean in seinem Abschiedsbrief von der "reinen Liebe zweier freier Menschen" spricht, beschwört er Werte, für die die Zeit wohl noch nicht reif ist. Marine Francens schöne filmische Frauenfantasie ficht das nicht an.

