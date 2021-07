Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. "Hallo Alma, ich bin Tom", sagt mit leicht englischem Akzent ein gut aussehender Mann zu einer attraktiven Frau mittleren Alters, die ihr Gegenüber mit misstrauischer Neugierde fixiert. Tom (Dan Stevens) ist nämlich ein humanoider Roboter. Seine täuschend echte Existenz scheint die Grenze zwischen Mensch und Maschine, Illusion und Realität aufzuheben. Bei ihrem ersten Date in einem Retro-Tanzlokal legt es die reservierte Wissenschaftlerin Alma (Maren Eggert) deshalb darauf an, Tom zu prüfen. "Was ist der Sinn des Lebens?" "Die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln", antwortet Tom, als sei das seine ureigenste Aufgabe. Denn als "Menschmaschine" besitzt er nicht nur tadellose Manieren und umfassende Sprachkenntnisse, er weiß auch mehr, denkt schneller und kombiniert besser als seine menschlichen Vorbilder.

In Maria Schraders ebenso komischem wie melancholischem Film "Ich bin dein Mensch" verkörpert Tom den perfekten Partner. Nach Almas Wünschen programmiert, zeigt er sich stets einfühlsam, aufmerksam und zuvorkommend – sogar vorausschauend und besorgt. Für einmal ist das so oft in Film und Literatur beschworene künstliche Wesen kein gefährlicher Feind, sondern vielleicht ein besserer Mensch, der als Prototyp für ein harmonisches Beziehungsleben fungiert und von Alma in einer dreiwöchigen Studie getestet und beurteilt werden soll.

"Wir empfehlen, an einer gemeinsamen Vergangenheit zu arbeiten. Denn nur wer eine Vergangenheit hat, hat auch eine Zukunft", gibt die Projekt-Assistentin (Sandra Hüller) den beiden mit auf den Weg. Doch Alma bleibt abwehrend gegenüber einer Zukunftsvision, die ihr gefühl- und seelenlos erscheint. Weil sie selbst eine emotional Versehrte ist, fordert sie von Tom nicht nur Menschliches, sondern Allzumenschliches, also Fehler und Konflikte: "Kannst du nicht mal so sein, wie du nicht sein sollst?" Dabei beginnt Tom allmählich zu verstehen, dass Almas vorgeblicher Liebesverzicht mit einer schmerzlichen Erfahrung zu tun hat.

Maria Schrader und Co-Autor Jan Schomburg erzählen eine berührende Liebesgeschichte der etwas anderen Art. Spätestens, wenn Tom auf einer Waldlichtung inmitten von Rehen steht, die in ihm keine Gefahr wittern, wird die "Naturerfahrung" des Roboters zum utopischen Moment für den Menschen.

