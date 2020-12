Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Früher, als die Welt noch halbwegs heil war, versammelten sich die Menschen beispielsweise in einem altehrwürdigen Konzertsaal, um sanften Trompetenklängen zu lauschen. Zumindest legt dies der retrospektive Prolog von Lisa Charlotte Friederichs Debütfilm mit dem doppeldeutigen Titel "Live" nahe. In der Gegenwart ihrer Science-Fiction-Dystopie herrschen hingegen Terror, Angst und ein daraus resultierendes Versammlungsverbot. Das macht den vor der Corona-Pandemie entstandenen Endzeitfilm unerwartet aktuell. Allerdings ist in dieser postsexuellen Welt "Social Distancing" nicht das Gebot der Stunde, sondern eine staatlich verordnete Pflicht. Berührungen finden kaum noch statt, soziale Nähe ist verboten und die à la George Orwell überwachten Menschen kommunizieren über Bild-Wände. Um so etwas wie Lebendigkeit zu simulieren, tragen sie "Livelinessjacken".

Vor diesem trostlosen, nicht weiter erklärten Hintergrund gibt es immer wieder Terror. Wenn zu Beginn die Notfallpsychologin Claire (Karoline Marie Reinke) zu einem Anschlagsort unter einer Brücke gerufen wird, um Überlebenden zu helfen, steht sie vor einem apokalyptischen Szenario, das erschreckend aktuell ist. Denn die Klingeltöne und Leuchtsignale der Handys, die bei den Toten liegen, verbinden die Menschen mit ihren Angehörigen. Zeugen der Terroranschläge im Pariser Musikclub Bataclan haben damals genau diese gespenstische Atmosphäre einer verzweifelten, akustisch vermittelten Hoffnung beschrieben. "Ich wollte einfach mit ein paar Menschen am gleichen Ort sein", sagt ein Überlebender. Nähe und der Wunsch nach Austausch machen die Menschen offensichtlich angreifbar und verletzlich.

Zwei, die diese Isolation durchbrechen wollen, sind Claire und ihr Bruder Aurel (Anton Spieker), ein leidenschaftlicher Trompeter. Mit den befreundeten Hackern Maximus (Corbinian Deller) und Ada (Sonja Dengler) planen sie ein konspiratives Konzert mit 300 Zuhörern in einem stillgelegten Schwimmbad. Ihr Auftritt wird gewissermaßen zur subversiven Tat und zur Feier von Gemeinschaft. Bezeichnenderweise lautet der Titel ihrer auf "Dissonanzen" beruhenden Darbietung: "Stück, das man nur zu zweit spielen kann". Weil jenseits der verbindenden Zahl Zwei beide in Dreiecksbeziehung verstrickt sind, einander hintergehen und überdies in einer fatalen Abhängigkeit zu ihrer Mutter stehen, kommt es im geschwisterlichen Konflikt zu einer tragischen Tat.

Insofern verschränkt Lisa Charlotte Friederich das Öffentliche mit dem Privaten und die kollektive Krise mit einer individuellen Emanzipation. Die in Heidelberg aufgewachsene Schauspielerin und Regisseurin verknüpft Bilder einer modernistisch-technischen Welt mit dem kontrastierenden Refugium eines Hauses im Wald, das als Inbegriff des überlieferten Analogen verstanden werden kann. Nicht immer findet Friederichs Film, der wie eine Ideensammlung aus Versatzstücken und Andeutungen gebaut ist zu stilistischer Geschlossenheit.

Und er lässt Fragen bewusst offen. Am Schluss jedoch, allein auf einem weiten Ackerfeld und unter dem göttlichen Überwachungsblick der Mutter, bleibt Claire auf ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft die Gewissheit ihres Wunsches: "Ich will, dass es wieder besser wird auf der Welt."

Info: "Live" auf VoD-Portalen und für 48 Stunden (ab Startzeitpunkt) unter www.kino-on-demand.com.